İzzet Kaptan hayatını kaybetti

Bursa’da küçüklüğünden beri denizcilikle uğraşan ve 1962 yılında Gemlik Körfezi’nde başlattığı turlarla tanınan ’İzzet Kaptan’ lakaplı İzzet Bayrak, hayatını kaybetti.

Bursa’nın deniz turizmine çok önemli katkıları bulunan İzzet Kaptan yaşamını yitirdi. Mesleğe 17 yaşındayken 4 metrelik 4 kişilik kayığıyla Kumla, Gemlik arasındaki yolcu taşımacılığı ile başladı. İlk mehtap turlarını, 1962 yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 70’li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla arasındaki mehtap turlarıyla ’İzzet Kaptan Teknesi’nin herkes tarafından tanınmasını sağladı. 1990’lı yıllarda 22 metrelik, 165 kişilik bir tekne satın alarak şehirlerarası gezi turlarına çıkan İzzet Kaptan, 2000’li yıllarda teknesini büyüterek Mudanya’dan hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz turlarını gerçekleştirdi. Daha sonra da Ayvalık, İzmir, Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük’te tanındı.

İzzet Kaptan’ın 80 yaşına kadar, "Balkonlardan bakanlara, sahilde yüzenlere, herkese selam olsun" diye seslenerek teknesine yolcu davet etti. 2007 yılında teknesini ve ’İzzet Kaptan’ isim hakkını devrederek mavi sulara veda ederek emekli oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Gemlik’imizin değerlerinden İzzet Kaptan’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, denizcilik camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzzet Kaptan’ın 96 yaşında vefatı Bursa’da derin bir üzüntüye sebep oldu. Cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nden öğle namazını müteakip kaldırılacak.