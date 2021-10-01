İznik’e değer katacak dernek

İznik’i turizmi ve sanatıyla geliştirmeye yönelik İznik Yerel Eylem Grubu Derneği (İZNİK YEG) kuruldu.

İznik Belediyesi öncülüğünde kurulan derneği değerlendiren Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Dünyaca meşhur çinileriyle, kendine özgü iklimiyle, bereketli topraklarıyla, doğal güzelliğiyle, tarihî ve kültürel zenginliğiyle, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir ilçeyiz. Adını verdiği gölüyle, turizm sektörü açısından son derece önemli bir merkez olan İznik’imizin sahip olduğu potansiyeli artırmak için İZNİK YEG olarak çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Mehmet Usta, “Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü LEADER tedbiri çerçevesinde 4 husus üzerinde çalışılacak. Bunlar, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi; kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi; kültürel ve sosyal hayatın geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi; yerel eylem grupları ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesidir" diye bilgi verdi.