İznik Ayasofya Camii önünde, İstanbul Ayasofya Camii için lokma döktürdüler
AK PARTİ İZNİK İLÇE BAŞKANLIĞI İSTANBUL’DA CAMİYE ÇEVRİLEN AYASOFYA’YA DESTEK VERMEK AMACIYLA CUMA NAMAZI SONRASI LOKMA DÖKTÜRDÜ.
AK Parti İznik İlçe Başkanlığı, İstanbul’da camiye çevrilen Ayasofya’ya destek vermek için cuma namazı sonrası lokma döktürdü.
Cuma namazı çıkışı, 2011 yılında camiye çevrilen İznik Ayasofya Camii önünde üyeleri ile buluşan AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, yaptığı basın açıklamasında, “Ceddimiz Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin gözdesi olan Abdulvahab Sancaktârî hazretlerinin manevî bekçiliğini yaptığı, Eşref Rumî hazretlerinin Dâvud-i Kayseriînin, Alaaddin Mısrî’nin, Şeyh Kutbiddin-i İznikî hazretlerinin, Eşref Babanın, Sarı Saltuk’un memleketi İznik Ayasofya Camii’nden, İstanbul’daki Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih dedemizin emaneti İstanbul Ayasofya Camii’ne selam olsun. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın hürriyetine kavuşmasının habercisidir. Desteklerini her zaman esirgemeyen Cumhur ittifakına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Gökbulut’a İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve bir çok sivil toplum örgütünün başkanı da destek verdi. Açıklamanın ardından davetlilere lokma ikram edildi.
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