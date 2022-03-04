banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

İzmirli öğrenciler, tatbikatla deprem gününü hatırladı

İzmir’de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı. Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.

Haberde İnsan 04.03.2022, 13:00
İzmirli öğrenciler, tatbikatla deprem gününü hatırladı

İzmir’de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı. Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Gazi Ortaokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. İleride vali olmak isteyen 8. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Çiftçi’nin yanına oturan Vali Köşger, sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrencilerle yaşam üçgeni oluşturdu. Ardından okulda bulunan herkes okul binasından dışarıya çıktı. 30 Ekim 2020’de deprem yaşayan İzmirli çocuklar, tatbikat sırasında o güne döndüklerini söyledi.

“İzmir, deprem konusunda en riskli illerden biri”

Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Köşger, “İzmir, deprem konusunda en riskli illerden biri. Ülkemiz, deprem ve afetlere çok açık bir ülke. İzmir de bilimsel verilere göre çok sayıda diri fay hatlarına sahip. İzmir olarak yakın zamanda bir deprem yaşadık ve 117 canımızı verdik. 117 canımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Depreme her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Deprem anında yapılması gerekenlerin de okullarda öğretiliyor olması lazım. Bütün vatandaşlarımızın bunu biliyor olması lazım. Bugün İzmir’de 3 bin 737 eğitim kurumunda yaklaşık 728 bin öğrencimiz tatbikatta bulundu. Ben de tatbikatta öğrencilerle birlikteydim. Öğrencilerimiz, uyumlu bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi” dedi.

“İzmir, belki de İstanbul’dan bile riskli”

İzmir’in, Türkiye’de altında diri fay hattı bulunan tek metropol şehir olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var ve belki de bu anlamda İstanbul’dan bile riskli. İzmirlilerin bunun bilincinde olması lazım. Bundan sonra kentsel dönüşümü yaparken de bu gerçeği unutmadan yapmamız lazım. ‘Deprem öldürmez, insanların yaptığı çürük yapılar insanları öldürür.’ Dolayısıyla her eğitim ve kentsel fiziki altyapı anlamında depreme hazırlıklı olmamız lazım. İzmirliler iyi eğitilmiş ve dünyadan haberdar olan insanlar. Dolayısıyla İzmirlilerin bu konuda gerekli bilince sahip olacaklarını değerlendiriyorum. İzmir’i yönetenler olarak biz de bundan sonraki yapacağımız işleri bu çerçevede yapmamız lazım. İnşallah bundan sonra herhangi bir doğal afete maruz kalmayız. Doğanın bu tür olağanüstü hareketlendirmelerinde de gerekli tedbirleri almış olarak en az zararla çıkmış oluruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18