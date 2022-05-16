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İzmirli gazeteciler Hasan Tahsin’i andı

İzmirli gazeteciler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen törenle, Konak Meydanı’nda bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin’i andı.

Haberde İnsan 16.05.2022, 11:51
İzmirli gazeteciler Hasan Tahsin’i andı

İzmirli gazeteciler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen törenle, Konak Meydanı’nda bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin’i andı.

15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunan askerlerine ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin, İGC tarafından düzenlenen organizasyonla İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İGC Başkanı Dilek Gappi, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve gazeteciler katıldı. Gappi’nin anıta çelenk sunumunun ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"İlk kıvılcımı yaktı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söyler, "Hasan Tahsin, emperyalizme karşı dünyanın en önemli direnişine ilham olan milli kahramanımız. 15 Mayıs 1919’da Yunan Efzon alayı işgal askerine Kordonboyu’ndan ilk kurşunu sıkarak kurtuluş mücadelemizi başlattı. Hasan Tahsin cesurdu. Çünkü bir hayali vardı. O, 14 Mayıs’ta İzmir Körfezi’ni kaplayan İngiliz, Fransız, Amerikalı, İtalyan ve Yunan zırhlılarına rağmen bağımsızlığın mümkün olduğunu biliyordu. Bir toplum neyini kaybederse kaybetsin, hayalleri olduğu sürece her şeyin üstesinden gelebilir. Ne var ki hayallerimiz, umudumuz yoksa, bitmişiz demektir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onca felaketi bir ok gibi delerek yeni bir ülke kurmuş olmasının yegâne temeli bu ülke için güçlü hayalleri olmasıydı. Hasan Tahsin de böyleydi. Canını feda etmek pahasına, destansı bir kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yaktı" dedi.

"Bağımsızlık nefestir"

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Emperyalist güçlere karşı bir ulusun kurtuluş mücadelesinin, ilk ateşi bulunduğumuz bu topraklarda yakıldı. 103 yıl önce ‘Bağımsızlık nefestir’ diyen ‘Hukuk-u Beşer” gazetesinin sahibi Osman Nevres, yani gazeteci Hasan Tahsin’in yaktığı bu ateş, yüreklerde kıvılcım oldu, dalga dalga yayıldı. Hasan Tahsin, yalnızca fikirleriyle, yazdıklarıyla değil, konuşmalarıyla, imza attığı bildirilerle, katıldığı toplantı ve eylemlerle o kara günlerde gerçek bir aydın olduğunu, halkın yanında yer aldığını gösteren; ürken, korkan, susan değil, inadına ve sonuna kadar ’Özgürlük’ diye haykırabilen bir gazeteciydi" diye konuştu.

"İzmir halkı Atatürkçüdür"

CHP İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atilla Sertel de şunları söyledi: "İzmirliler yurtseverdir. İzmirliler bu ülkenin dürüst, namuslu ve ehil yönetilmesini isteyen, başı daima dik, onurlu, kişilikli insanlardır. Hasan Tahsin, güzel topraklarımız emperyalist güçler çizmelerini bastığı gün kararını vermiştir. Tek başına da olsa bir Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için silahını beline takar ve Konak Meydanı’na gelir. İlk kurşunu Yunan askerlerine sıkar. İlk kurşun Türkiye’nin simgesi olmuştur ve Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket etmiştir."

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