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İzmir’in eski radyo ve pikap hastanesi

İzmir’de 45 yıldır eski radyo ve pikap tamiri yapan 72 yaşındaki Burhan Çelik, “Doktorlar nasıl bir hastayı tedavi ediyorsa ben de radyo ve pikapların arızasının nerde olduğuna bakarım, sonra da onları tamir ederim. Benim için burası radyo ve pikap hastanesidir” diyor.

Haberde İnsan 06.12.2021, 09:58
İzmir’in eski radyo ve pikap hastanesi

İzmir’de 45 yıldır eski radyo ve pikap tamiri yapan 72 yaşındaki Burhan Çelik, “Doktorlar nasıl bir hastayı tedavi ediyorsa ben de radyo ve pikapların arızasının nerde olduğuna bakarım, sonra da onları tamir ederim. Benim için burası radyo ve pikap hastanesidir” diyor.

72 yaşındaki Burhan Çelik, İzmir’deki küçük dükkanında 45 yıldır eski radyo ve pikap tamiri yapıyor. Aynı zamanda radyo, pikap, plak ve kaset satışı da yapan Çelik, “Doktorlar nasıl bir hastayı tedavi ediyorsa ben de radyo ve pikapların arızasının neresinde olduğuna bakarım, sonra da onları tamir ederim. Benim için burası radyo ve pikap hastanesidir. Çalıştığım zaman huzurlu çalışıyorum. Kalabalık yok. Bir yandan müziğimi açarım. Tamir başarılı olunca da bir kahve yapar içerim” diyerek mesleğinin inceliklerini anlattı.

Hobi olarak başladığı meslekte 45 yılı devirdi

1976 yılında Ağrı’dan İzmir’e yerleştiğini, radyo ve pikap tamiri işini deneye yanıla öğrendiğini söyleyen Çelik, “Tamamen hobi olarak bu işe başladım. Radyoyu çok sevdiğim için bozulunca neresinde arıza var diye baka baka mesleği öğrendim. Herhangi bir eğitim almadım. 45 yıldır radyo ve pikap tamir ediyorum. Yeri geldiğinde eski radyo ve pikapları satıyorum. Bozulan radyo ve pikapları tamir ettikçe mutlu oluyorum. Sahibine teslim edip onları mutlu edince daha da mutlu oluyorum. Bana daha çok gençler geliyor. Onlar eski radyo ve pikaplara daha fazla eğilim gösteriyor” diye konuştu.

“Satmaya kıyamayınca ‘satıldı’ diyorum”

Çelik, bazen de çok sevdiği ürünlerini satmaya kıyamadığını belirterek “Eski radyo almak isteyen çok kişi var ama çoğunu satamıyorum. Satmaya kıyamadığım çok güzel radyolarım var. Birçoğunu dükkana getirmiyorum. Bazen de satmaya kıyamadığım bir ürünü beğenen olunca ‘satıldı’ diyorum. Çünkü ısrar edip almak isteyebilir. Ben de kırmamak için öyle diyorum. Benim için çok para teklif etmeleri önemli değil. Torunlarıma bir çikolata alsam, benim de bir harçlığım olsa bana yeter” dedi.

“Dünyada 4 tane üretilen radyoyu tamir ettim”

Yaşadığı ilginç bir anıyı da anlatan Çelik, şunları söyledi: “İzmir’de çok değerli makam sahibi biri, bozulan radyosunu bana yollamıştı. Radyo çok güzeldi. Dünyada o radyodan 4 tane üretilmiştir. Ben de o radyoyu biliyordum ama hayatımda ilk kez görmüştüm. Radyoyu yaptım, sonrasında kendime güzel bir kahve yaptım. Birden bire radyoda patlama oldu. Radyo sahibine ulaşıp durumu anlattım, kendisi böyle bir durumun olabileceğini bildiğini söyledi. Üzülmememi iletti. Ancak daha sonra zaten radyoyu başarıyla tamir edip kendisine teslim ettim.”

“Tanınmamış kişilerin plaklarını alın”

Çelik, plak alacak gençlere de şu tavsiyede bulundu: “Gençlere, plak alacakları zaman ismini hiç duymadıkları, tanınmamış kişilerin plaklarını almalarını tavsiye ederim. Onların şansı yaver gitmemiş ve ünlü olamamışlar ama çok güzel sesli sanatçılar var. O sanatçılar burada keşfedilmeyi bekliyor.”

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