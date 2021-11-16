İzmir’in en “renkli adam”ı

İzmir’de esnaflık yapan Muhittin Solmuş, rengarenk takım elbiseleriyle dikkat çekiyor. Yeşil, turuncu, pembe, mor gibi çeşit çeşit renkte kıyafetler giyen dönerci Muhittin Solmuş, çevresinde “renkli adam” olarak tanınıyor.

İzmir Gaziemir’de dönercilik yapan Muhittin Solmuş, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Rengarenk kıyafetler giyen Solmuş, evinin üst katını giysilerine ayırmış durumda. Takım elbiselerinin yanı sıra renkli ceketlerini çeşit çeşit gömlek ve pantolonlarla kombinleyen Solmuş’un çok sayıda ayakkabı, kravat ve fuları da bulunuyor.

“Birçok kıyafetimi arkadaşlarıma verdim”

Renkli giyindiği için çevresinde “renkli adam” olarak bilindiğini belirten Solmuş, “Yıllardır esnaflık yapıyorum. Renkli giyinmeye başladığım zaman herkes dönüp bakmaya başladı. Beni gördükçe gülümsemeleri benim de hoşuma gitti. İnsanlarla daha fazla diyalog kurmaya başladım. Benim aşağı yukarı 50 adet takım elbisem var. Bunların dışında pek çok ceketim, gömleğim, fularım var. Yaklaşık 100 tane kravatım, 150 tane de ayakkabım var. Bazı kıyafetlerimi beğenip isteyen arkadaşlarım da oluyor. Birçok kıyafetimi de arkadaşlarıma verdim” dedi.

“Çevremde ‘renkli adam’, ‘renkli dönerci’ olarak tanınıyorum”

Renkli giyinmeye başladığı ilk zamanlarda olumsuz tepkiler de aldığını söyleyen Muhittin Solmuş, “İnsanlar renkli giyinmeye alışmadığı için yadırgıyordu ancak Cenabı Allah toprağın altından rengarenk çiçekler çıkarmış. İnsanlar neden renkli giyinmesin ki? Sonra insanlar da bu giyim tarzıma alıştı. Çevremde ‘renkli adam’, ‘renkli dönerci’ olarak tanınıyorum” diye konuştu.

Özel diktiriyor

Solmuş, takım elbiselerinin kumaşlarını ise yurt dışından getirtiyor. Aldığı kumaşları terzide diktiren Solmuş, “Elbiselerimi özel yaptırıyorum. Kumaşlarımı İngiltere’den, Fransa’dan, İtalya’dan getirtiyorum. Bu kumaşları terzide diktiriyorum. Genelde keten ceketler tercih ediyorum. Hepsi birbirinden güzel. Hiçbirini ayıramıyorum, hepsini ayrı ayrı seviyorum. Gittiğim yerlere göre renk ve model tercihi yapıyorum” sözlerine yer verdi.