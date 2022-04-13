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İzmir’in asırlık helvacısı

İhsan Helvacı, İzmir’in Basmane semtinde babasından kalma 94 yıllık helva dükkanında 65 yıldır helvacılık yapıyor. 75 yaşındaki esnaf, emektar dükkanında perakende satış yapsa da asıl satışlar yeğeni tarafından internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Haberde İnsan 13.04.2022, 09:48
İzmir’in asırlık helvacısı

İhsan Helvacı, İzmir’in Basmane semtinde babasından kalma 94 yıllık helva dükkanında 65 yıldır helvacılık yapıyor. 75 yaşındaki esnaf, emektar dükkanında perakende satış yapsa da asıl satışlar yeğeni tarafından internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İzmirli İhsan Helvacı, soyadını aldığı helvacılık mesleğini 65 yıldır sürdürüyor. 75 yaşındaki helvacı İhsan Usta, Basmane semtinde 1928’den beri hizmet veren dükkanda ilerleyen yaşına rağmen zevkle çalışıyor. İmalathanelerini Manisa Akhisar’a taşıyan ve ürünleri buradan İzmir’e getiren Helvacı, perakende satışlarını 94 yıllık dükkanlarında yapıyor. Yeğeni Kemal Helvacı ise çağa ayak uydurarak helvaları internet üzerinden müşteri ile buluşturuyor.

Eski usul helva

Babası Mehmet Helvacı’nın 1928’de Basmane’deki dükkanı açtığını söyleyen İhsan Helvacı, “Babam helvacılığı Manisa Akşehir’de dedemden öğrenmiş. Ardından İzmir’e gelerek bu dükkanı açmış. Seneler içerisinde ağabeylerim ve ben bu dükkanı işlettik. Daha önceden bu dükkanda imalat da yapıyorduk ancak bir süre sonra imalatı Akhisar’a taşıdık. Mamullerimizi Akhisar’dan İzmir’e getiriyoruz. Burada helva çeşitleri, tahin ve pekmez çeşitleri var. Helvalarımız eski usulle yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Kendimi bildim bileli buradayım”

İzmir’in en eski helvacısı olduklarını kaydeden Helvacı, şöyle devam etti: “Eski helvacı olduğumuz için herkes bizi tanır. Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı işler yoğunlaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların da bunda etkisi oldu. Özellikle 30-50 yaş arası kişiler hem mamullerimizi almaya hem de dükkanı görmeye geliyor. Basmane semti, İzmir’in en eski muhitidir. Tarihi bir yerdir. Dükkan da ben de tarihiyiz. Eski dostlarımız geliyor, sohbet ediyoruz. Ben kendimi bildim bileli buradayım. Başka bir iş yapmadım. Babamdan kalan işi yürüttüğüm kadar yürütmeye çalışacağım.”

İnternetten satıyorlar

Yeğeni Kemal Helvacı’nın ürünleri internet üzerinden sattığını belirten İhsan Usta, “Ben internet satışı ile ilgilenmiyorum. Sadece perakende olarak satış yapıyorum. Benim bir oğlum bir de kızım var. Kızımın bu işe daha fazla ilgisi var. Emekli olduktan sonra kızım burada helvacılık yapacak. Allah’a şükür benim sağlığım yerinde. Çalışmaya devam ediyorum ama benden sonra burada çalışacak kuşak da var. Zaten esas satışımızı internet üzerinden yapıyoruz” dedi.

“Gençler helvayı daha iyi tanıdı”

En eski müşterilerinin 80-90 yaşında olduğunu, sosyal medya sayesinde orta yaşlı kişilerin de dükkandan alışveriş yapmaya başladığını ifade eden Helvacı, “Çok sayıda eski müşterimiz var. 80 yaşında olan da var 90 yaşında olan da var. Buraya geldiklerinde eski hatırlarını yeniden yaşıyorlar. Sosyal medyada beni seyreden gençler helvayı daha iyi tanıdı. Müşterilerimizin yaşları genelde 60-80’di. Sosyal medyadan sonra orta yaşa düştü. Gençlerin de helvayı bilmesi lazım. Z kuşağı tahin pekmez, helvayı pek bilmiyor. Helva, sağlık açısından da faydalıdır. İyi helva, ağızda dağılır. Boğazı yakmaz. Tahini fazla olur” diye konuştu.

95 yıllık tezgah

Soyadı Kanunu çıktığında Helvacı soyadını aldıklarını söyleyen İhsan Helvacı, şöyle konuştu: “Hiç kimse sonradan helvacı olmaz. Muhakkak atadan gelir. Biz de yıllarca bu işin içindeydik. Soyadı Kanunu çıktığında mesleğimiz helvacılık olduğu için soyadımız da Helvacı olmuş. Mesleğimi seviyorum. Önlüğüm bile tahin ve helva rengidir. Tezgahım 95 yıllık, oturduğum koltuk 65 senelik. Terazi hariç diğer eşyalar 70 senelik.”

"En eski helvacı"

İhsan Helvacı’dan 10 yıldır helva aldığını söyleyen Gazi Çetin, "Ürünlerini çok beğendiğim için buradan alışveriş yapıyorum" derken, Şerafettin Akyüzlü ise "Ben 74 yaşındayım. 50 senedir bu dükkanı bilirim. Helvalar çok güzel, malzemesi kaliteli. Dört dörtlük helva" dedi. Hüseyin Dayıoğlu da şunları söyledi: "Burası İzmir’in en eski helvacısı. Birinci kalite ürünleri var. Biz de bu bölgenin çocuğuyuz. Göğsümüzü gere gere uzakta olsak da buraya yürüyüp helva alırız. Haftada bir gün gelip eski anılarımızı da hatırlamış oluruz."

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