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İzmir’in altyapısı kadın emeği ile örülecek

İzmir’de iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü 30 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde işbaşı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasındaki eğitim sürecini başarıyla geçen personele sertifikalarını veren Başkan Soyer gurur duyduğunu ifade ederek, “Artık İzmir’in altyapısında kadın eli, kadın emeği daha fazla olacak” dedi.

Haberde İnsan 06.03.2022, 15:12
İzmir’in altyapısı kadın emeği ile örülecek

İzmir’de iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü 30 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde işbaşı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasındaki eğitim sürecini başarıyla geçen personele sertifikalarını veren Başkan Soyer gurur duyduğunu ifade ederek, “Artık İzmir’in altyapısında kadın eli, kadın emeği daha fazla olacak” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasının iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında 30 kadın aday eğitime tabi tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınavın ardından C sınıfı sürücü ehliyetlerini almaya hak kazananlar İZSU Genel Müdürlüğünde iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü olarak işbaşı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni kadın personelin meslek sertifikalarını dağıtarak görevlerinde başarılar diledi. Başkan Soyer’e İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan eşlik etti. Kadınları teker teker tebrik eden Başkan Soyer, her alanda cinsiyet eşitliği ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek “Arkadaşlarımızın her biri ağır vasıta şoförlüğünün yanı sıra iş makinesi kullanma sertifikalarını da aldı. Meslek Fabrikasında gördükleri eğitim sonrasında bu ağır işlerde çalışmaya başlayacaklar. Her biriyle çok iftihar ediyorum. Sadece kendileri için değil, bütün Türkiye’deki genç kadınlar için örnek olacak bir çalışma yapmış oldular. Artık İzmir’in altyapısında kadın eli, kadın emeği daha fazla olacak. Bu nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

"İşimin başındayım"

İZSU’da göreve başlayan kadın personel de mutluluğunu anlattı. Ağır vasıta şoförü Ceylan Kocadağ, “Tütün Teknolojisi Mühendisiydim ve kamyon kullanıyordum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in kadınlara sunmuş olduğu bu fırsatın ilanını görünce hemen başvurdum ve şu an işimin başındayım. İnanılmaz bir gurur bu benim için. Tunç Başkanımızın bizlere verdiği fırsatın bir parçası olmak çok sevindirici. Emeğimizi herkese göstereceğiz biz de herkese örnek olacağız” dedi.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş yok"

Daha önce ofis personeli olarak hep masa başı işlerde çalıştığını ifade eden iş makinesi operatörü Yağmur Güngör, “Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar demek ve bu yüzden buradayım. Makineyi ilk kullandığımda tedirgin olmadım değil ama şu anda emin bir şekilde görevimi hakkıyla yapıyorum. Sahada çalıştığımız için bu üniformayla dışarıya çıktığımızda vatandaşlar, kadın İZSU personeline alışık değil ama ben biliyorum ki üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş yok” diye konuştu.

Kızına rol model olacak

Ağır vasıta şoförü Yeter Bahçeci de iş makinelerini çok sevdiğini ve kamyonların her zaman ilgisini çektiğini aktararak, “Tunç Başkanımızın kadın istihdamı sağladığını duymuştum ve 39 yaşında bu işe kalkıştım. Hayallerim gerçek oldu. 13 yaşında bir kızım var ve ona rol model olmak isterim. Bu zamana kadar masa başında çalıştım ve herkes şu an çok şaşkın. Öğrenmenin yaşı yok. 39 yaşında kamyon kullanmayı öğrendim ve kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok” sözlerine yer verdi.

“Toplumdaki bu önyargıyı kıracağım”

İş makinesi operatörü Sultan Güçsüz ise çevresindeki herkesin yaptığı mesleğe şaşırdığını söyleyerek şunları söyledi:

“Hayalimi yaşıyorum şu an. Ben hep ağır vasıta araçlarını kullanmak istemiştim. Babam hafriyat şoförüydü ve kamyon kullanacağımı söylediğimde bana ‘Koca koca adamlar zor zapt ediyor bu kamyonları sen nasıl kullanacaksın?’ dedi. ‘Ben yapacağım’ dedim ve şu an ailemin gururu oldum. Evet topuklu ayakkabılarımla ve ojeli tırnaklarımla bu işi yapacağım toplumdaki bu önyargıyı kıracağım. Biz kadınları bu sektörde gördükleri için çalışma arkadaşlarım da çok sevindi ve bu karşılama beni daha çok motive etti. Kadının baş edemeyeceği bir iş yok. Asıl kadına bu fırsatı vermeyenler kadınları zayıf düşürüyor. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bize sunduğu bu destekten ötürü çok teşekkür ederim.”

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