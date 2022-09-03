İzmir’den Rize’ye 20 gün boyunca pedal çevirdi

İzmirli bir genç bisikletiyle çıktığı yolda bin 600 kilometre yol yaparak 20 günün ardından Rize’ye ulaştı.

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen 25 yaşındaki Ferdi Gül, İzmir’deki işini bırakarak bisikleti ile Türkiye’yi gezmeye başladı. 30 Haziran tarihinde İzmir’den yola çıkan Gül, bin 600 kilometre boyunca pedal çevirerek 20 günde Rize’ye ulaştı. Aynı zamanda dağcılıkla uğraşan genç Verçenik Yaylası ve Kaçkar dağlarına tırmandı.

Bisiklet sürerek Türkiye’ye gezmeyi nasıl başladığını anlatan Ferdi Gül, "İşimden istifa ederek hayallerimi yaşamaya çıktım. Hayallerimi de bir bir yapıyorum. Başka planlarımda var ama şuan eve gitmek istiyorum. İzmir’den 30 Haziran’da yola çıktım. 20 gün boyunca bisiklet sürerek Rize’ye vardım. Rize’ye geldiğimde biraz dinlendim ve daha sonra çantam geldi. Çantam geldikten sonra Verçenik Yaylası ve Kaçkar Dağlarına tırmandım. İlk önce evime gidip biraz dinleneceğim. Malum tam bir aydır yollardayım. Artık vücudumda yorulmaya başladı. bundan sonraki hedeflerim Güneydoğu Anadolu’ya gitmek" şeklinde konuştu.

"Bisikletimle pedallayıp mutluluğu aramaya çalışıyorum"

Hava koşulları nedeniyle zorlandığını ifade eden Gül, "Beni zorlayan şeyler ilk önce çok sıcak olmasıydı. Onun dışında Samsun’dan sonra tünellerde Emniyet şeridi yoktu. O biraz zorladı çünkü yanımdan çok yakın geçiyorlar. Bir tünelde kaldırımdan ilerliyordum. Dengem bozuldu duvara 4 kere vurarak dengemi sağladım. Yoksa yola düşecektim. Öyle bir tehlike geçirmiştim. Beni zorlayan sadece hava koşulları ve tünellerdi. Bisikletimle pedallayıp mutluluğu aramaya çalışıyorum. Bu 20 günlük süremde neler yaptığımı blog haline getirdim. Eve gidince yazdığım yazıyı bilgisayara geçeceğim. Yazmayı seviyorum çünkü yaşadıklarımı lazım ki ilerde unutulabilir. Bende unutabilirim. Yaşadığım her anı kaydediyorum. Bu yolculuğa çıkmadan önce cebimde paradan çok hayallerim vardı. Hayallerimi bir bir gerçekleştiriyorum. Tabi bir sponsorum olsa benim için de iyi olacak. Daha rahat ilerleyebilirim" ifadelerini kullandı.