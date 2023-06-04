İzmir’den Portekiz’e uzanan başarı

Portekiz’de yaşayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı’nın çalıştığı mimarlık şirketinden bir ekip ile katıldığı proje, “Finlandiya Tren Fabrikası Karma Kullanım Yarışması”nda dünya çapında en iyi 5 mimarlık ofisi projeleri arasından birinci seçildi. Ekip, Helsinki’de bulunan 1970’lerden kalan atölye binasını 45 metrekarelik karma kullanımlı bir alana dönüştürdü.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı, 2022 yılında Erasmus + Staj Programı ile Portekiz’de bir mimarlık şirketinde staja başladı. Aynı şirkette işe giren Atlı, o günden bu yana kariyerine Porto’da MASSLab firmasında devam ediyor. Şirket bünyesinde kurulan bir ekiple yarışmalara katılan Atlı, Helsinki’de bulunan bir alan için düzenlenen “Finlandiya Tren Fabrikası Karma Kullanım Yarışması”nda yaptığı tasarım ile dünya çapında en iyi 5 mimarlık ofisi arasından birinci oldu. Birincilik kazandıran tasarım, eski elektrikli tren binasını bölgenin tarihi mirasındaki sosyal, ticari ve kültürel merkezin bir parçası olacak ofis, perakende ve otel alanlarından oluşan 45 bin metrekarelik karma kullanımlı bir alana dönüştürmeye odaklandı. Sokaklar, parklar, plazalar ve açık alanlardan oluşan bir sistemi barındıran, insanları dışarıda birlikte daha fazla zaman geçirmeye teşvik eden ve aynı zamanda bölgenin dinamiğini artıran karma kullanımlı bir mahalle oluşturuldu. Nüfusun ihtiyaçlarına cevap veren bir bina sağlamak amacıyla 1970’lerden kalan atölye binası yerel halkın günlük yaşamına entegre edildi. Bölgenin kültürel mirasını geliştiren proje, sürdürülebilir kentsel yenileme için bir örnek oluşturuyor.

Farklı kültürlerle farklı bakış açıları

Genç yaşında uluslararası ödüller kazanan küresel bir şirketin parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Atlı, farklı kültürlerle tanışmanın mesleki kariyerine sağladığı katkıları anlattı. Atlı, “Bu çalışmalardan aldığım bilgi ve vizyonla uluslararası projelerde yer almak kariyerim için çok önemli adımlar. Farklı kültürlerde yaşamanın ve yeni şeyler deneyimlemenin kişiyi daha açık fikirli yaptığını görüyorum. Umarım bir gün Türkiye’de de çalışma fırsatım olacak. Başka ülkelerden aldığım bu bilgi ve vizyonu kendi ülkem için de kullanmayı ve Türkiye’de de projeler geliştirmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.