İzmir’deki konteynerler deprem bölgesine gönderildi

İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan çok sayıda yardım malzemesi ile 15 yaşam konteyneri, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan çok sayıda yardım malzemesi, havayolu, karayolu ve denizyolunun ardından demiryoluyla da bölgeye gönderiliyor. Kaymakamlıklar, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan insani yardım malzemeleri, 11 Şubat Cumartesi günü Aliağa Biçerova Tren Garı yükleme noktasında vagonlara yüklendi. 29 vagondan oluşan ilk yardım treni Vali Yavuz Selim Köşger ve diğer yetkililer tarafından bölgeye uğurlanırken, Alsancak Limanı’ndan yüklenen 15 yaşam konteyneri ise 12 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinde yola çıktı. Toplam 53 tır ve kamyona yüklü 3 iş makinesi, 31 ton battaniye, 56 ton gıda, hijyen malzemesi, bebek malzemesi, 23 ton giyim malzemesi, 23 ton ısıtıcı-soba, yakacak malzeme, 91 ton su, 15 ton sıvı dezenfektan ve 60 ton kömürden oluşan yardımlar Aliağa Biçerova’dan, yine içerisinde koltuk, yatak gibi malzemelerin de olduğu 15 adet yaşam konteyneri ise Alsancak Limanı’ndan Gaziantep’e doğru yola çıktı.

"Bu kötü günleri de geride bırakacağız”

Vali Köşger, malzemelerin tedarikinde, yüklenmesinde, bölgeye ulaştırılmasında ve varış noktasında depremzedelere dağıtımında görev alacak tüm vatandaşlara teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesi için hazırlanan yardım ve destek malzemelerinin sevkiyatında demiryolunun kullanılmaya devam edeceğini ifade eden Vali Köşger, “Milletimizin zor zamanlarda ortaya koyduğu dayanışma, birlik ve beraberlik en güzel hasletlerimizin başında geliyor. Olağanüstü gayret ve fedakarlıklarla bölgeye yardım için adeta yarışan milletimiz sayesinde bu kötü günleri de geride bırakacağız” dedi.