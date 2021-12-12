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İzmir’de rehber köpekler için toplu ulaşımda düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Araçları Yönetmeliği’ni görme engellilerin rehber köpeklerle seyahat etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenledi. Rehber köpek uygulamasının yaygınlaşması için görme ve işitme engelli vatandaşlara, rehber köpekler Bulut ve Kara eşliğinde eğitim verildi.

Haberde İnsan 12.12.2021, 12:20
İzmir’de rehber köpekler için toplu ulaşımda düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Araçları Yönetmeliği’ni görme engellilerin rehber köpeklerle seyahat etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenledi. Rehber köpek uygulamasının yaygınlaşması için görme ve işitme engelli vatandaşlara, rehber köpekler Bulut ve Kara eşliğinde eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Engelsiz bir İzmir inşa etme” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak örnek bir çalışmaya daha imza attı. Görme engelli vatandaşların günlük yaşamda hayatını kolaylaştıracak rehber köpeklerle birlikte toplu ulaşımdan yararlanmasını sağlamak için Toplu Ulaşım Araçları Yönetmeliği yeniden düzenlendi. 2019 yılında ilk kez otobüsler için alınan kararın ardından metro, tramvay ve deniz ulaşımında da rehber köpek uygulamasına yer verildi. Türkiye’de sadece bu alanda eğitim veren ve İstanbul’da bulunan Rehber Köpek Derneği yöneticileri ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy Sosyal Yaşam Yerleşkesi’nde rehber köpek uygulamasını tanıttı. Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, rehber köpeklerin görme ve işitme engelli vatandaşların hayatlarını nasıl kolaylaştıracağı hakkında bilgi vererek, rehber köpeklerin eğitim süreçlerine değindi.

Rehber köpek uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilik hukuku kapsamında engelli başlığında İzmir’in erişilebilirliğini sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Rehber köpek uygulamasını da hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Çizdiğimiz büyük fotoğrafla hayatı herkese erişilebilir kılmak için hareket ediyoruz” dedi.

Rehber köpekler günlük hayatta yer alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Engelli Hizmetler Şube Müdürü Mahmut Akkın ise, “Dünyada çok yaygın olan rehber köpek uygulamasını kentimize kazandırmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğüyle rehber köpekleri görme engellilerimizin günlük hayatına dahil etme konusunda ciddi bir çalışmanın ilkini gerçekleştirdik. Bugün görme engelli vatandaşlarımıza rehber köpek uygulamasını tanıttık ve eğitimini verdik. Ulaşım daire başkanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Görme engelli vatandaşlarımızın rehber köpekleriyle toplu ulaşımdan yararlanması için ulaşım yönetmeliğinde düzenleme yaptık. 2019 yılında otobüslerde başlattığımız bu uygulama şimdi tüm toplu ulaşım araçlarımız için geçerli. Bir görme engelli vatandaşımız rehber köpeği ile toplu ulaşımı kullanabiliyordu ancak yaptığımız düzenleme ile uygulamayı resmiyete kavuşturmuş olduk. Bunun tüm Türkiye’ye örnek olacağına inanıyoruz. Erişilebilir bir kent için başkanımızın çizdiği tercihli bir politika var. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte yol almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir uygulama"

Kısmen görme engelli olan Mehmet Aktaş adlı vatandaş, uygulamanın faydalı olacağını, toplumun da görme engelliyi elinde köpeğiyle kabul etmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. İşitme engelli Özge Şahin de, “Projeyi inanılmaz derecede beğendim. Zaten köpek ve kedi beslediğim için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini yakından takip ediyorum. Hem görme hem işitme engelli arkadaşlarımız var. Onların yaşamı daha zor. Rehber köpeklerle strese girmeden bir eş, partner olarak bir hayat geçireceklerini gözlemlemiş oldum” diye konuştu.

Tanıtım toplantısına kendisi de görme engelli olan Rehber Köpek Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tuncer, labrodor cinsi rehber köpeği Kara, dernek üyesi Kemal Görey Beydağı ise golden cinsi Bulut ile katılarak uygulamayı anlattı.

Rehber köpekler nedir?

Rehber köpekler uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan özel köpeklerdir. Özel olarak eğitilmiş bu köpekler görme engellilerin hareket kabiliyetlerini artırmalarına, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaşmalarına yardımcı olur. Dünyanın ilk rehber köpek okulu 1916 yılında açıldı. 1. Dünya Savaşı’nda görme yetilerini kaybeden askerlere rehberlik etmesi için yetiştirildiler. Bugün pek çok ülkede rehber köpek okulları ve rehber köpek dernekleri aracılığıyla binlerce köpek eğitim görüyor.

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