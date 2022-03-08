İzmir’de nüfusun yüzde 50,3’ü kadın

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılında Türkiye’de kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172 kişi, İzmir’de kadın nüfusu 2 milyon 226 bin 502 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle İzmir’de toplam nüfusun yüzde 50,3’ünü kadınlar, yüzde 49,7’sini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. İzmir’de kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,6 iken 90 ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 73 oldu.

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2020 yılında İzmir’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,9 olurken, bu oran kadınlarda yüzde 27,2, erkeklerde ise yüzde 58,9 oldu. İstihdamdaki kadınların iktisadi faaliyet kollarına göre oranı sırasıyla yüzde 9,9’u tarım, yüzde 22,9’u sanayi ve yüzde 67,1’i hizmet sektörü olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusta, Türkiye’de yüksekokul ve fakülte mezunu kadınların oranı yüzde 16,5 iken İzmir’de bu oran yüzde 20,3 oldu. 6 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise Türkiye’de yüzde 4,5, İzmir’de yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. 2021 yılında resmi olarak ilk evliliğini yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı Türkiye’de 25,4, İzmir’de 26,4 iken erkeklerde ise ortalama evlenme yaşı Türkiye’de 28,1, İzmir’de 29 oldu.