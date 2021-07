İzmir’de Kurban Bayramı yoğunluğu

İzmir’de Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurban kesimi ve satışı yoğunluğu yaşanıyor. İzmirliler dini vecibelerini yerine getirmek için günler öncesinden aldıkları kurbanlıkları kesim yerlerine taşıyıp kestirirken, bazı vatandaşlar da kurbanlıklarını bayramın birinci günü almayı tercih etti.

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir’in 30 ilçesinde belli noktalarda kurbanlık kesim noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan biri de Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtindeki alan oldu. Burada iki büyükbaş kurban kesim ünitesinin yanı sıra küçükbaş hayvanların kesimi için de çadırlar kuruldu. Kurbanlık alan vatandaşlar, hayvanlarını buraya getirerek profesyonel kişiler tarafından kurbanlıklarını kestirdi. Bazı vatandaşlar ise fiyatların daha uygun olduğu düşüncesiyle kurbanlık alımlarını bayramın birinci gününe sakladı.

“Allah İnşallah memleketimizi bayramsız bırakmasın”

Mehmet Ataaçan isimli vatandaş, “Bir tane dana aldık. Belediyenin kurduğu konteynerde kestireceğiz. Hamdolsun, sabah bayram namazını kıldık. Danayı 10 gün önce almıştık. Bayramın birinci günü buraya getirip kestirmeyi bekliyoruz. Allah inşallah memleketimizi bayramsız bırakmasın. Bu seneki kurban kesiminin geçen seneye göre daha az olduğunu düşünüyorum. İşler yeni açıldı, insanlar pandemi nedeniyle yan yana gelmeye korkuyor ama buna da şükür” derken, Yaşar Kırlı da, “Bir kurbanlık aldık. Allah kabul etsin. Fiyatlar da gayet uygundu. Kurbanımızı kestirdik, inşallah evimize götüreceğiz” dedi.

“Çok iyi bir uygulama”

Aldığı düveyi kestirmek için sıra bekleyen İbrahim Aslan, “Bugün mübarek bir gün. Sabah kalkıp bayram namazımızı kıldık. Kurban vazifesini yerine getirmek için belediyenin tahsis ettiği konteynerde kesim için sıraya girdik. Artık insanların sokaklarda kurbanlarını kesmiyor olması çok iyi bir uygulama. En azından sokaklarda o görüntüler olmuyor. Ehil kişiler tarafından kesiliyor. Dini vecibeler de yerine getirilmiş oluyor” diye konuştu. İki koç kestiren Hesna Ertuğrul ise, “Kızımla buraya gelerek aldığımız iki koçu kestirdik. Allah, kestiğimiz kurbanların yüzü suyu hürmeti için bize cennet kapısını açar inşallah” ifadelerini kullandı.

“Bayramlaşma uzaktan olacak”

Kurbanlığını kestirmek için sıra bekleyen bir diğer vatandaş Mustafa Uzun, “Sabah ailecek kalktık. Babam, ben ve kardeşim bayram namazımızı kıldık. Profesyonel bir kesim olması için buraya gelerek kurbanımızı kestirmek için sıraya girdik. Pandemi sürecinin bir an önce geçmesini, başta İslam alemi olmak üzere bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlar inşallah daha sağlıklı günlerde bayram sevinci yaşar. Kurbanımızı kestirdikten sonra eve götürüp ayrıştıracağız, dolaplara koyduktan sonra kurban etlerini dağıtacağız. Ancak bayramlaşmamız pandemi nedeniyle uzaktan, telefon aracılığı ile olacak” sözlerine yer verdi.

Kurbanlık alımını birinci güne sakladılar

Kesim yerinin yanında yer alan kurban pazarına bayramın birinci günü giden Metin Taşkan, “Bayramın ilk günü fiyatların daha uygun olacağını düşündük. Bu yüzden bayramın birinci günü gelip kurbanlık bakmaya başladık. Fiyatlar biraz pahalı geldi ancak esnaf da kendine göre haklı. Kesemize uygun bir kurbanlık alırsak hemen burada keseceğiz” dedi. Besici Ümmet Gökhasan ise bayramın birinci günü kurbanlık fiyatları düşüşünün hayvanın et kalitesinden dolayı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Küçükbaş hayvanlarda 300-400 liralık fiyat düşüşleri yaşandı. İnsanlar sona kalan hayvanın fiyatının düştüğünü sanıyor. Aslında biz fiyatı düşürmüyoruz. Et kalitesi iyi olan hayvan önden satılıyor, zayıf olan hayvan kalıyor. Yani hayvanın fiyatı değil, et kalitesi düştüğü için daha uyguna satılıyor.”

Mobil kurban kesim üniteleri kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi; sekiz büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, bir küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kurdu. İki büyükbaş bir küçükbaş kurban kesim ünitesi Bornova Işıkkent Kurban Pazarı’nda, iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Konak’ta Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtindeki boş arsalarda, iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Bayraklı Doğançay Mezarlığının yanında ve iki büyükbaş kurban kesim ünitesi ise Gaziemir Sarnıç’ta kesim hizmeti veriyor. 11 kesim çadırı ise ilçe kurban hizmetlerine devredildi.

Mezbahalar da hizmet verecek

Büyükşehir tarafından işletilen Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında eğitimli kasaplar tarafından kurban kesimi yapılıyor. Büyükşehir’in kendi kesim yapacağı konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. İçinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Ayrıca büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde, günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren hayvan en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim ediliyor.

Bayramın ikinci gününden itibaren kesim ücreti düşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenler bayramın birinci günü 400 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için indirimli olarak 250 TL verecek. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 135 TL, diğer günler 85 TL olarak belirlendi. Kurban kesim sırası alma işlemi ilçe mezbahalarda 5 Temmuz’da başlamıştı.

Kaçak kesime 204 TL ceza

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 204 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kaçan hayvanlar için ekipler hazır

İzmir genelindeki 11 metropol ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi, arefe ve bayramın 3. günü dahil kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için ekipler hazır bulunduruyor. Ekiplere 293 35 61 ve 64 numaralı telefonlardan erişilebilecek.

İlaçlama ve dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, haşere mücadele ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine de toz kireç uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak yapılıyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.