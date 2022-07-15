İzmir’de "15 Temmuz" anma etkinlikleri devam ediyor

İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gece yarısına kadar devam edecek. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır" dedi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde binlerce İzmirli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile Konak Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, protokol konuşmalarını dinledi. Anma programına katılan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır. Allah bu ayağının altı öpülesi milletten bin kere razı olsun. Rabbim inşallah bu ezanı susturmayacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecek. Bizlere düşen, karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizin davasına sahip çıkmaktır. Memleketin, vatanın derdini dert edinen kahramanların memleket sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır. Hainlerin pusuda olduğunu bilip daima uyanık olmaktır. Hainler unutmasın ki bu millet her zaman burada ve bundan sonra asla darbelere geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı.

“Asla unutmayacağız”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "15 Temmuz ihanetini bize yaşatan hainleri asla unutmayacağız. Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum. Geleceğimize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilediğimiz bugünde bizleri yalnız bırakmadınız. Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz, kendimize vatan olarak seçtiğimiz bu coğrafya tarihin her döneminde ekonomik, stratejik cazibe merkezi olmuştur. Bu coğrafyada var olabilmenin tek koşulu da güçlü bir tarihtir” diye konuştu.

“Zaferlerin arkasında şehit ve gazilerimizin yiğitliği var”

“15 Temmuz’u gerçekleştiren bu hainleri kullanan şer odaklarını iyi tanımamız, buna milli şuurla bakmamız gerekir” diyen Vali Köşger, şöyle devam etti:

“Ancak bu şer odakları bir şeyi gözden kaçırmıştır; necip milletimizin istiklal ve istikbale olan hassasiyetini hesaba katmamışlardır. Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumalarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle girişimi engellemiştir, direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca kazandığımız bu zaferlerin arkasında şehit ve gazilerimizin yiğitliği vardır.”

Vali Köşger’in konuşmalarının ardından Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı halka hitabı ise canlı olarak ekranlardan verilecek. Saatler 22.25’i gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından tasavvuf musiki dinletisi icra edilecek. 22.45’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrının gösterimi yapılacak. 22.50’de semazen gösterisi düzenlenecek. 23.10’da 15 Temmuz Senfonik Destanı barkovizyon gösterisi yapılacak, 23.35’te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar gösterilecek. 23.40’ta, kahramanlık türküleri konseri icra edilecek. 00.13’te tüm camilerde aynı anda sela okunacak, 00.20’de Fetih Suresi okunup dua edilecek.