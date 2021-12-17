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İzmir taksilerinde yeni dönem: En Takip

İzmir, En Taksi İzmir uygulamasının ardından En Takip sistemini de hayata geçiriyor. En Takip sistemi, Türkiye’de ilk kez İzmir’de kullanıma alınan ve şehirdeki tüm taksilerin tek ekrandan kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama olacak.

Haberde İnsan 17.12.2021, 15:13
İzmir taksilerinde yeni dönem: En Takip

İzmir, En Taksi İzmir uygulamasının ardından En Takip sistemini de hayata geçiriyor. En Takip sistemi, Türkiye’de ilk kez İzmir’de kullanıma alınan ve şehirdeki tüm taksilerin tek ekrandan kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama olacak.

Geçen yıl ocak ayında hizmete giren En Taksi İzmir uygulamasından alınan verilerle, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hizmete aldığı En Takip sistemi tanıtıldı. En Takip sistemi, Türkiye’de ilk kez İzmir’de kullanıma alınan ve şehirdeki tüm taksilerin tek ekrandan kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama olacak. En Takip sistemi sayesinde İzmir genelindeki toplam 3 bin 579 taksinin doluluk oranı anlık olarak görülebilecek. Hangi taksi nerede, hareket halinde mi, bekliyor mu, müşteri taşıyor mu gibi bilgilere her an ulaşılabilecek. Bu veriler, kentin taksi ihtiyacının ne yönde değiştiğini gösterecek. Sistem, taksimetreyle entegre çalıştığı için İzmir’deki taksi hareketliliğinin anlaşılmasına imkan tanınacak. En Takip aracılığı ile vatandaş şikayetlerinin incelenmesi de daha kolay olacak. Bir müşteri, “Bu taksi beni çok fazla dolaştırdı” dediğinde bu sistem sayesinde taksinin izlediği rota kontrol edilerek şikayetin haklı olup olmadığı tespit edilebilecek.

“Helal olsun size”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin en başarılı, en modern, en güvenilir, en müşteri dostu taksiciliğinin İzmir’de olduğunu belirterek, “Bir iddia ortaya koyuyoruz. İzmir’in Saat Kulesi var, İzmir’in taksici esnafı da var. Şehirleri marka yapan, anıtlarından çok insanları, kurumlarıdır, örgütleridir, teşkilatlarıdır. Ben taksici esnafı ile iftihar editörüm. Helal olsun size. Sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye için ortaya bir iddia koymuş oldunuz. Kolay değil. Bir değişikliği yapmak zor. Bunu başarmanız nedeniyle helal olsun. Çıtayı öyle bir yere getirdiniz ki ‘Türkiye’nin en başarılı taksiciliği İzmir’dedir’ diye göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çıtayı daha yukarı çıkarmak da sizin boynunuzun borcu. Otomatik ödeme sistemleri yapmak mecburiyetindeyiz. Elektrikli araçlar, dünyanın geleceği. 2035’ten itibaren fosil yakıtlı araç üretimi yapılmayacak. Erken kalkan yol alır. Buna şimdiden adapte olmaya başkamız lazım. Sizler bu yolculukta el ele verdikçe, bütün gönüllülüğünüz, temiz vicdanınızla İzmir’in vitrini olmaya devam ettikçe hiç kuşkunuz olmasın; İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesiyle yanınızdadır, emrinizdedir” diye konuştu.

“Elektrikli arabaya geçeceğiz”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da şunları söyledi: “Bir yeniliği yapmak, onu kabul ettirmek kolay bir iş değil. Büyük emekler sarf ettik, büyük çalışmalar yaptık. Bugün de görücüye çıktık. Türkiye’de bir numarayız. Herkes İzmir’e bakıyor. Hem vallahi hem billahi. Ben bu kenti Paris’le, Londra’yla kıyaslıyorum. Bütün arkadaşlarımla 24 saat, daha iyiyi yapabilmek için çalıştık. Bu bir bilgi kayıt sistemdir. Biz hangi yolun bozuk olduğunu da belediyeye söyleyeceğiz. Günde 100 bin kişiye her sabah ‘günaydın’ diyeceğiz. Bunun bir maliyeti yok. İnsanlar esnaf teşkilatını tanıyacak, bizi doğru yönlendirecekler. Bu verileri kullanmak önemli. Eğer fuar olan bölgede pek çok taksi varsa, bir kenarda bekleyen arkadaşımızı başka yere yönlendireceğiz. Verileri iyi kullanacağız. Bu, aynı zamanda takip sistemi. Eğer bir kişinin bir taksi şoförü ile anlaşmazlığı varsa bunu bileceğiz. ‘Burası kısa mesafe’ derse ben bu arkadaşlarla beraber çalışmak istemiyorum. Bayanı karşıda gördüğünde koşup kapısını açan, çocuğu arabaya oturtan, valizi alıp bagaja koyan arkadaşlarla çalışmak istiyorum. Eğer bizim araçlarımızda bir servet de unuttuysanız; nerede, ne zaman bindiğinizi, nerede indiğinizi söylerseniz buluruz. ‘Beni uzun yollardan dolandırdılar’ diyorlarsa ben o arkadaşlarla da çalışmak istemiyorum. Ayrıca 2022 ocak ayında ödeme sistemi değişecek. Yeni çağı yakalayacaksınız. Her birinizin arabasının elektrikli olmasını istiyorum. Bunun için Dünya Bankası’na da gideceğiz. Elektrikli sisteme geçeceğiz.”

“İzmirli esnaflar elini taşın altına koydu”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise “Bu süreçlere başladığımızda tehditler aldık, elimizi taşın altına koyduk. Yeni oluşumları esnaf arkadaşlara kabul ettirmek kolay olmuyor ama İzmirli esnaflar elini taşın altına koydu ve ‘Biz de varız’ dedi. Bizim bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildi” diyerek destek veren kurumlara teşekkür etti.

Basın lansmanında, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz tarafından sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı. Konuşmaların ardından Yıldızgöz; Başkan Soyer, Başkan Anık ve Başkan Mutlu’ya hediye takdim etti. Başkan Anık ise desteklerinden ötürü Başkan Soyer’e maket otomobil hediyesi verdi.

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