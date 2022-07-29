İzmir şehidini uğurladı

Pence-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin operasyona katılmadan önce arkadaşı ile birlikte çektikleri video ise yürekleri burktu.

Pence-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24) için Gaziemir 15 Temmuz Sehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayten, babası Hakan, ailesi ve yakınları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi partilerin milletvekilleri, belediye başkanları ve askeri erkan katıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği’ne defnedilecek.

"Ölmez sağ kalırsak"

Öte yandan şehidin babasının oğluna araba aldığını ve haber vermek için aradığında ulaşamadığını, kısa süre sonra da şahadet haberinin geldiği öğrenildi. Şehit Batuhan Şimşek’in operasyona katılmadan önce arkadaşı ile çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek’in "Hayırlısıyla inşallah Irak’a gittikten sonra dönüşte tekrardan böyle bir anımız olsun. Ölmez sağ kalırsak eğer" dediği görülüyor.