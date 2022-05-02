İzmir-Diyarbakır arası nostaljik bayramlaşma

İzmir Urla Şehit Kemal İlkokulu öğrencileri, Diyarbakır’da bulunan Hani ilçesi Şehit Polis Salih Eroğlu İlkokulu öğrencileri ile nostaljik bayramlaşma etkinliği düzenledi. İzmirli öğrenciler, Diyarbakırlı öğrencilere özenle hazırladıkları kartpostal ve hediyeleri yollayarak iyi bayramlar diledi.

İzmir Urla Şehit Kemal İlkokulu ve Diyarbakır’da bulunan Hani ilçesi Şehit Polis Salih Eroğlu İlkokulu, nostaljik bayramlaşma yaptı. Dijital çağla birlikte unutulmaya yüz tutan kartpostallı bayram kutlaması ile bayramlaşma geleneği yaşatıldı. İzmirli öğrenciler, Diyarbakırlı her bir öğrenciye özenle hazırladıkları kartpostalları yolladı. Öte yandan kendi harçlıkları ile toplanan para ile 17 kutu akıl ve zeka oyunu da alınarak kargo ile gönderildi. Gönderilen kartpostal ve hediyeler, PTT tarafından ücretsiz teslim edildi. Diyarbakırlı öğrenciler, kartpostal ve hediyeleri alınca büyük bir sevinç yaşadı.