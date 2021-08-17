“İzmir Baba” olarak tanınan Sancar Maruflu son yolculuğuna uğurlandı

"İzmir Baba" lakabıyla tanınan İzmir gönüllüsü Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maruflu, Karşıyaka Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen anma töreni ve Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edildiği öğrenilen İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, 15 Ağustos akşamı hayatını kaybetti. Maruflu’nun vefat haberi İzmir’de büyük üzüntüye neden olurken, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşları da Maruflu için taziye mesajları yayınladı.

Anma töreninde oğlundan duygulandıran konuşma

Sancar Maruflu için bugün saat 15.00’te Karşıyaka Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlendi. Törene ilçe belediye başkanları, siyasiler, Maruflu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. İlçe belediye başkanları ve Sancar Maruflu’nun dostlarının yaptığı konuşmaların ardından kürsüye Sancar Maruflu’nun ağabeyi Selçuk Maruflu ve oğlu Cevat Ziya Maruflu çıktı. Selçuk Maruflu kürsüde yaptığı konuşmada, "Sancar Maruflu siyasi olarak birçok görevi reddetti, siyaseti reddetti. Çünkü onun kalbinde yanan ışık İzmir sevgisiydi. Onun çeşitli yönleri burada anlatıldı. Kardeşim Sancar Maruflu Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlıydı. İzmir, Atatürk şehri olarak anılıyorsa Sancar Maruflu’nun bunda çok katkısı var. İzmir onun her şeyi, hayatını İzmir’e vakfetti" dedi. Cevat Ziya Maruflu ise, "Babam annemi kaybettiği için çok üzüldü. Aslında ölüm sebebi de budur. Kahretti kendisini ama bize belli etmedi biz anlayamadık. Onun o kadar üzüldüğünü, kahrolduğunu bilmiyordum. Gelen herkese çok teşekkür ediyoru " diye konuştu.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Anma töreninin ardından Sancar Maruflu’nun cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’ne getirildi. Cenaze törenine de siyasiler ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Maruflu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Işıkkent Mezarlığına götürüldü.