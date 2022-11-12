İzmir, 18.57’de "çök-kapan-tutun" yaptı

Ülke genelinde düzenlenen deprem tatbikatına İzmir’deki vatandaşlar da ilgi gösterdi. Tatbikata Konak Meydan’ında denk gelen İzmirliler, "çök-kapan-tutun" yaparak depreme hazırlandı.

Deprem Anı Ülke Tatbikatı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de tatbik edildi. Saatler 18.57’yi gösterdiğinde Konak Meydanı’nda bulunan vatandaşlar, çök-kapan-tutun yaparak deprem tatbikatına katıldı. Öte yandan gün içerisinde pek çok vatandaş, AFAD tarafından kurulan deprem similasyon tırında ülkemizi derinden etkileyen depremlerin sarsıntılarını bizzat yaşadı. Tıra giren İzmirliler, Marmara depremi, İzmir depremi, Erzincan depremi gibi depremleri yeniden yaşadı, AFAD yetkililerinden deprem anında ne yapmaları gerektiğini öğrendi.

“Yerimizden bile kalkamamıştık”

Tatbikat öncesi konuşan Dilek Çapan isimli vatandaş, “Tatbikat sırasında söylenen talimatlara uymaya çalışacağım. Zaten deprem bölgesinde yaşıyoruz. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Son yaşanan İzmir depreminde çök-kapat-tutun yapma fırsatım olmamıştı. Yerimizden bile kalkamamıştık” dedi. Sevil Lüleci ise “Tatbikatta çök-kapan-tutun talimatlarına uyabilirim ama deprem anında bu kurala uyamıyorum. Umarım uymayı başarabilirim” ifadelerini kullandı.

“Bilinçsizdim”

Elif Yılmaz isimli vatandaş da, “Tatbikata dışarıda yakalanacağım. Çök-kapan-tutun yapacağız. İzmir’de deprem olana kadar bir tatbikata katılmamıştım ve çok bilinçsizdim. 30 Ekim 2020’de işyerindeyken deprem olmuştu. Bundan sonrası için hazırlıklı olacağım. Bu tatbikatların yapılması bence çok güzel” diye konuştu.

“Deprem anında çök-kapan-tutun yapmak aklıma gelmemişti”

Deprem similasyon tırında 1999 Marmara depreminin bir örneğini yaşayan 11 yaşındaki Mehmet Nisanoğlu, “30 Ekim 2020 deprem anı çok kötüydü. Çok korkmuştum. Aklıma çök-kapan-tutun yapmak aklıma gelmemişti. O sallanma anında bir şey düşünememiştim ama şimdi tırda bunu denedim. Deprem anında yapılacak bir şey. Çok zor bir şey değilmiş” sözlerine yer verdi.