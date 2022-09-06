‘İyilik Treni’ üçüncü kez Pakistan yolunda

Pakistan’daki sel felaketi nedeniyle; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde hazırlanan üçüncü İyilik Treni, Pakistan’a çadır, hijyen malzemesi ve gıda kolisi götürmek için yola çıktı.

Haziran ayından beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu “İyilik Treni” üçüncü kez hazırlandı. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan trenin 421 tonluk yaşam malzemeleri ise AFAD koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruşlarının desteğiyle oluşturuldu. Törene AFAD Genel Müdürü Önder Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Çetin Altun, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Bugün yola çıkan trenle birlikte Pakistan’a toplam 10 bin adet çadır, 31 bin 192 battaniye, 23 bin 652 gıda kolisi, 2 bin 634 adet bebek maması ve hijyen seti, 5 bin 40 adet mutfak seti, 3 bin 95 koli giyim malzemesi, 584 bin 172 birim tıbbi malzeme ve 50 adet motorlu bot gönderildi.

“Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri unutmadı”

Törende konuşan AFAD Genel Müdürü Bozkurt, ilk iki trende önemli bir miktarda acil insanı yardım malzemesinin Pakistan’a sevk edildiğini vurgulayarak, “Üçüncü trenimizde de insanı yardım malzemelerimiz ve çeşitli malzemelerimiz bulunmakta. Pakistan’ın bizler için çok ayrı bir yeri var; Milli Mücadele Dönemi’nde çok önemli katkılarını gördük. Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri unutmadı ve bu yardım trenleri de bunun birer sembolü. İnşallah kazasız belasız yerine varır, ihtiyaç sahipleri insanlara ulaşır” ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ise ilk trende 500 ton, ikinci trende ise 452 ton acil yardım malzemesini gönderildiğine dikkat çekerek, “Bugün de 33 milyonu aşkın Pakistanlı kardeşimizin sel felaketi nedeniyle ihtiyaç duyduğu 25 vagon içerisinde 421 ton acil yardım malzemesini taşıyan 3. İyilik Treni’mizi uğurluyoruz. Pakistan İyilik Treni’miz İran’ın Zahedan İstasyonu’na 8 günde varacak, yardım malzemeleri burada yapılacak aktarma ile Pakistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” diye konuştu.

Üçüncü İyilik Treni’nin hazırlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise, “Başta TCDD olmak üzere, AFAD’a ve buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarına en derin saygılarımı iletmek isterim. Pakistan çok büyük bir felaketten geçmekte ancak Türk dostlarımızın desteğiyle bunun üstesinden geleceğimizi çok iyi biliyoruz” dedi.