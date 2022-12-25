İyilik Ailesi Ahlatlı çocukların gönüllerini ısıttı

Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyada 14 ülkede faaliyetlerde bulunan İyilik Ailesi üyeleri, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulundu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan İlyas Hakverdioğlu, maddi imkanı olmayan öğrenciler için arkadaşları olan iş insanı İlyas Adabağ ile Mustafa Şahin’den yardım istedi. Hakverdioğlu’nun talebine kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi oluşumu üyesi İlyas Adabağ ile Mustafa Şahin, temin ettikleri mont ve botları Ahlat’a gönderdi. Arkadaşlarının gönderdiği yardımları maddi imkanı olmayan öğrencilere dağıtan Hakverdi, öğrencilerin mutluluğuna şahit olduğunu aktardı. Hakverdioğlu, “Mahallemizde bulunan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin durumlarını Ankara’da yaşayan iş insanı arkadaşlarıma ilettim. Onlarda sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve 40 çift kışlık bot ile 50 tane kışlık mont gönderdiler. Allah eksikliklerini vermesin. Allah onlardan razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan iş insanlarının kendisine gönderdiği akülü aracına kavuşan yürüme engelli Burcu Elçi ise iş insanı İlyas Adabağ ve Mustafa Şahin’e teşekkür etti.