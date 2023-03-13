"İyi ki Varsın Eren" filminden etkilenen çift, Eren’in ismini oğullarıyla yaşatacak

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filminden etkilenen Özgür-Emine Kuru çifti, şehit Eren Bülbül’ün ismini yaşatmak amacıyla oğullarının ismini Eren Süleyman Kuru koydu.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan ve 40 yaşında 3 çocuk babası esnaf Özgür Kuru, eşiyle birlikte, 6 yıl önce Trabzon Maçka İlçesinde teröristlerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve aynı çatışmada hayatını kaybeden Ferhat Gedik’in hayatını anlattığı ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmine gitti. Filmden çok etkilenen Kuru ailesi, bir erkek çocukları olduğu takdirde oğullarının ismini Eren koyma kararı aldı.

Özgür-Emine Kuru çiftinin 8 gün önce bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ardından Özgür-Emine Kuru çifti İyi ki Varsın Eren diyerek, oğullarının ismine Eren Süleyman Kuru ismini verdi. Özgür Kuru, Allah’ın kendisine bir erkek çocuk nasip ettiği söyleyerek, maksatlarının Eren’in ismini yaşatmak olduğunu ve en kısa sürede oğlu Eren’le birlikte şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret edeceğini ifade etti.

‘Hikayesi bizleri üzüntüye boğdu’

Esnaf Özgür Kuru, “Ben Özgür Kuru, Kozlu’da esnaflık yapıyorum. Manav ve büfe işletiyorum. 40 yaşındayım. 3 çocuğum var. Öncelikle şehitlere Allah’tan rahmet dilerim. Eren bizi çok derin üzmüştü. Eşimle beraber oğlumuz olursa adını Eren koymak için kararlaştırmıştık. Daha sonra filmi ve hikayesi bizi üzüntüye boğdu. Allah’ta bize erkek evlat nasip etti. Bizde iyi ki varsın Eren diyerek yaşatmak istedik. Çocuğum şuanda 1 haftalık. İsmi Eren Süleyman Kuru” dedi.

‘Eşim ve kızım Eren’in ismini yaşatmayı çok istedi’

Eşi ve kızının Eren’in ismini yaşatmayı çok istediğini ifade eden Kuru, “Eşim biraz çok etkilenmişti. O birazda istemişti. Kızım ve eşimde çok etkilendi filmden. İyi ki varsın Eren diyerek Zonguldak bu ismi yaşatalım dediler. Allah nasip ederse Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret edeceğiz. Annesi Ayşe teyzemizin de elinden öpeceğiz. Eren de artık Ayşe teyzemizin bir evladı. Eren’i unutmadık unutmayacağız. Koyu Trabzonspor taraftarıyım. Oğlumuzda bu sevgiyle büyüyecek. Oğlum inşallah vatan ve Trabzon sevgisi hiç eksik olmaz inşallah” diye konuştu.

‘Oğluma Eren ismini koyunda herkes beni tebrik etti’

Özgür Kuru, oğluna Eren ismini koyduktan sonra herkesin kendisini tebrik ettiğini belirterek, “Arkadaşlarımız tebrik ettiler. Çok güzel bir düşünce olduğunu söylediler. Gururlandıklarını söylediler. Bizde gururlandık. Herkes gururlandı. Bizi Eren’in şehit olduğu güne getirdi. Tekrar o anı yaşadı” şeklinde konuştu.