’İyi ki doğdun Eymen’

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Düzce’den Gaziantep’e giden psikososyal destek ekipleri, oluşturulan oyun alanlarında çocukların normale dönmesini sağlıyorlar. 6 yaşına giren Eymen’e sürpriz doğum günü yapıldı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Psikososyal destek ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere destek olmak amacı ile Gaziantep’e gitti. Burada ailelere destek olan ekipler, aynı zamanda da depremzede çocukların da morallerini yüksek tutmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Çadır kentlerde oluşturulan oyun alanlarında çocuklarla bir araya gelen psikososyal destek ekipleri çeşitli sürprizlerde hazırlıyorlar. 6 yaşına giren Eymen Karaburç için sürpriz doğum günü yapıldı, çeşitli eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Afetlerin izlerini bir an önce silmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.