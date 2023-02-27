İtfaiyeciler emekli olan arkadaşlarını hortum ile ıslatarak uğurladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği’nde 33 yıl hizmet veren Hüseyin Afacan ile 38 yıl hizmet veren Muharrem Devrekoğlu’nu mesai arkadaşları hortum ile ıslatarak emekliliğe uğurladı. Uğurlama töreni ilginç görüntülere sahne oldu.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Hüseyin Afacan ve Muharrem Devrekoğlu için uğurlama töreni düzenlendi. Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar, “İki değerli ağabeyimizi üzüntüyle uğurladık. Muharrem Devrekoğlu 38 yıllık itfaiye şoförü. Sayısız yangınlar ve müdahaleler, dile kolay. Ekipte her zaman ağabeylik, babalık yaparak, kimsenin kalbini kırmadan, üzmeden görevini eksiksiz yapan güzel insan. Hüseyin Afacan, tam bir canlı navigasyon. Navigasyon şaşar, o şaşmaz. Ekip amiri, ekipte önder, kimseyi kırmadan üzmeden o da 33 yıl teşkilatımıza hizmet verdi. İkinizden de hepimiz razıyız. Arkanızda hep güzel anılar bıraktınız. Yeni hayatınızda sağlık, huzur, mutluluklar dilerim. Hakkınızı helal edin, Allah a emanet olun” diyerek onur plaketi takdim etti.

Törende emekliye ayrılan iki çalışan, stajyerlere yapılan gelenekle itfaiye hortumu ile su ile ıslatıldı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan 38 yıl önce mesleğe başladığı ilk gün İbrahimce Çardaktepe’de bir yangına müdahaleye giden Muharrem Devrekoğlu’nun son mesai gününde de yangın ihbarı üzerine yine aynı mahalleye gitmesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.