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İtfaiye grup amirinin en acı görevi, yangında ölen annesini toprağa verdi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde Saka köyünde yangında hayatını kaybeden itfaiye amirinin annesi Emine Sevim (62) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 17.03.2022, 14:48
İtfaiye grup amirinin en acı görevi, yangında ölen annesini toprağa verdi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde Saka köyünde yangında hayatını kaybeden itfaiye amirinin annesi Emine Sevim (62) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Saka köyünde dün sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangında 62 yaşındaki Emine Sevim yalnız yaşadığı evde mahsur kaldı. Olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Annesinin evinde yangın çıktığını öğrenen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde grup amiri olarak görev yapan Tayfun Sevim de annesinin yaşadığı köye gitti. Yıllık izinde olduğu öğrenilen Sevim, ekiplerle birlikte annesini kurtarmaya çalıştı. Balyozlarla kırılan duvarların arkasından çıkartılan yaşlı kadın ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan yaşlı kadın sevk edildiği Eskişehir’de hayatını kaybetti. Vücudunda üçüncü derecede yanıklar olduğu öğrenilen Emine Sevim’in cenazesi Ilıksu Camisine getirildi. Cenaze törenine, Emine Sevimli’nin ailesi, akrabaları ve itfaiye personelleri katıldı. Tayfun Sevim ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Emine Sevimli öğlen namazına müteakip, Saka köyü Ilıksu camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayı anlatan Kozlu İtfaiye Mürürü Bayram Turhan, “Saat 02:15’de Kozlu Belediye İtfaiye Müdürlüğümüze intikal ettiğinde olaya makine gittiğimizde ev tamamen çatı kısmında yanmıştı. İçeride Kozlu Belediyesi İtfaiye amiri Tayfun Sevim’in annesi olduğunun haberini aldık. Yangın başladığında biz müdahalemize yapmaya başladık. Oğlunun da içeride olduğunu sanan Emine annemiz oğlunun içeride olmadığının tespitini yaptık. Yolun bozuk olmasından dolayı merdivenli aracımı yetişmediği için tamamen soğutma sistemi yaptık. İçeriden yaralı olarak aldığımız da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi sevkine yaptık. 3. derece yanın olduğunun tespitini yaptık. Daha sonra hava ambulansıyla Eskişehir Hastanesine sevki yapıldı. Üzücü bir olay böyle bir şeyin olmasını bizde istemezdik. Benim verdiyse amirim. Kendisi senelik izlenseydi 1 km ileride oturuyordu. Kendisi olaya müdahale oldu. Canla başla uğraştık ama böyle bir şey oldu. Ekibimizle beraber müdahale de bulunduk. Kendisi eğitimli arkadaş” dedi.

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