İtfaiye erinden yamaç paraşütlü evlilik teklifi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Sercan Sıyrık, kız arkadaşına yamaç paraşütüyle iniş yaptıkları sahilde evlilik teklifinde bulundu.

Sercan Sıyrık, yamaç paraşütü pilotuyla görüşerek, kız arkadaşına gökyüzünde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istediğini söyledi. Planlar yapıldıktan sonra Sercan Sıyrık, kız arkadaşı Kübra Cingöz’e yamaç paraşütü yapma teklifinde bulundu. Çift, paraşüt pilotları eşliğinde ayrı ayrı atladı. Çevlik sahiline iniş yapan Sercan Sıyrık diz çökerek evlenmek teklifinde bulundu. “Evet” cevabının ardından tektaş yüzük taktı. Teklif esnasında hazır bulunan çiftin arkadaşları meşaleler yakarken, çevredeki vatandaşlar bu anı ilgiyle izledi.

Sercan Sıyrık, "Böyle bir organizasyon için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yamaç paraşütü pilot arkadaşlarımız Fikret, Barış ve Yücel arkadaşlarımız böyle bir fikir bana sundular. Böyle bir mutluluğu gökyüzünde birleştirmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kübra Cingöz ise, "Çok mutluyum. Böyle bir şey beklemiyordum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.