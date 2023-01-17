İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sahiplendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekipleri, bir otomobilin motor bölümündeki kayışa sıkışan ve sağ ön bacağı kopan kediyi kurtardıktan sonra sahiplendi.

Bodrum’da 3 Aralık’ta bir kedinin otomobilde sıkıştığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliğine bağlı ekipler, Çarşı Mahallesi Külcü Sokak’ta bir kedinin otomobilin motor kısmındaki kayışına sıkıştığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu aracın kayışından kurtarılan kedi, Bodrum Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince petbulans ile Torba Mahallesi’ndeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yapılan tüm müdahalelerin ardından kedinin sağ ön bacağı kurtarılamadı. Veteriner hekimleri tarafından uzun bir süre tedavi gören kedinin peşini itfaiye ekipleri ise bırakmadı. Her hafta kediyi ziyaret eden ekipler, kediyi sahiplenmek için girişimlerde bulundu. Bodrum Belediyesi veterinerleri, itfaiye ekiplerinin yanına gelerek sağlığına kavuşan kediyi teslim etti. İtfaiye ekipleri tarafından teslim alınan kedinin ismi ise "Tripot" konuldu.

"Tedavisinin ardından bacağının ampute edilmesiyle hayatına 3 bacak olarak devam ediyor"

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Veteriner Hekim Ender Çolak, kedinin kendilerine geldiğinde sağ ön bacağında ciddi bir hasar olduğunu dile getirerek, "İtfaiye ekiplerimizin bize ihbarıyla gelen küçük yavru kedimizim araçta sıkıştığı ve ön ayaklarında parçalanma izleri ile enfeksiyon vardı. Tedavisinin ardından bacağının ampute edilmesiyle hayatına 3 bacak olarak devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz ’Sahiplenir, burada bakarız’ dediler. Biz de bütün tedavileri tamamlayıp kedimizi sağlıklı bir şekilde ekiplerimizle teslim ettik. Yaklaşık 1 ay kadar bir tedavi süreci geçti" dedi.

İtfaiye Eri Çağatay Uysal ise, "Geçen ay yavrumuz bir araca sıkıştı, müdahale ettik çıkardık. Sağ ön ayağında kırık vardı, direkt veteriner hekime başvurduk. Tedavisi tamamlandı, bize dönüş yapıldı; biz de sahiplenmek istedik. İtfaiyenin yeni personeli oldu" ifadelerini kullandı.