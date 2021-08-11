İsviçre’den Çin medyasına “sahte biyoloğa” yapılan atıfları kaldırma çağrısı

İsviçre’nin Pekin Büyükelçiliği, Çin medyasına yansıyan Covid-19 salgınıyla ilgili haberlerde atıf yapılan İsviçreli biyolog Wilson Edwards’ın aslında var olmadığını açıklayarak, “sahte bilim adamına” yapılan atıfları kaldırma çağrısı yaptı.

İsviçre ve Çin arasında “sahte biyolog” krizi patlak verdi. İsviçre’nin Pekin Büyükelçiliği, Çin medyasında ve sosyal medyada Covid-19 salgınıyla ilgili haberlerde atıf yapılan İsviçreli biyolog Wilson Edwards’ın aslında var olmadığını açıklayarak, haberlere yansıyan sözde biyoloğa ait atıfların kaldırılmasını talep etti. İsviçre’nin Pekin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Wilson Edwards" isminde bir İsviçre vatandaşına ait herhangi bir kayıt olmadığı ve bu isim altında yayınlanmış akademik bir makale bulunmadığını belirtilerek, “Son birkaç gündür Çin basınında ve sosyal medyada atıfta bulunulan sözde biyolog Wilson Edwards’ı arıyoruz. Eğer gerçeksen, seninle tanışmak isteriz! Ancak bunun sahte bir haber olması daha muhtemel” denildi. Açıklamada, Çin medyasına sözde bilim adamı ve çalışmalarına atıfta bulunulan gönderileri kaldırma çağrısında bulunuldu.

Büyükelçiliğin sosyal medyada yaptığı açıklamada ayrıca, Çin medyasında Edwards hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, "Ülkemize gösterilen ilgiyi takdir etmekle birlikte ne yazık ki Çin kamuoyuna bu haberin yanlış olduğu bildirilmeli" ifadelerine yer verildi.

Facebook hesabı bile var

Çin’de çıkan haberlerde, sözde İsviçreli biyolog Edwards’ın Covid-19’un kökenleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bağımsızlığına yönelik yorumlarına atıfta bulunulmuştu. Ülkedeki büyük medya kuruluşları, atıfları Edwards’a ait olduğu edilen Facebook profiline dayandırırken, haberlerde "Wilson Edwards Facebook hesabında şunları söyledi: ’Bir biyolog olarak, geçtiğimiz aylarda Covid-19’un kökeninin araştırılmasının nasıl politize edildiğine şaşkınlıkla tanık oldum’” ifadeleri yer almıştı. Çin medyası ayrıca, sözde biyoloğun DSÖ’nün bağımsızlığı konusunda endişeli olduğu ve ABD’nin Çin’e saldırma konusunda takıntılı olduğu için verilere ve bulgulara gözlerini açmaya isteksiz olduğuna yönelik açıklamalarını aktarmıştı.

Sözde biyoloğa yapılan atıflar kaldırıldı

Büyükelçilik, söz konusu Facebook hesabının 24 Temmuz’da açıldığını ve yalnızca 3 arkadaş eklendiğini bildirdi. Facebook hesabının “sosyalleşme” amacıyla açılmama ihtimalinin yüksek olduğunu savunan İsviçre’nin Pekin Büyükelçiliği, söz konusu haberlerde Edwards’a atıf yapılmasında ise bir art niyet olmadığını düşündüklerini ifade etti. Yine de Edwards’a yapılan referans ve atıfların kaldırılması istendi. Büyükelçiliğin çağrısının ardından basında ve sosyal medyada Edwards’a yapılan tüm atıflar kaldırıldı.