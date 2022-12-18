Istranca Dağı eteklerinde afet eğitimi

Kırklareli’nde Istranca Dağları eteklerinde Kızılay gönüllülerine afet eğitimi verildi.

Istranca Dağları’ndaki Doğa Eğitim Merkezi’nde Türk Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanlığınca afet eğitimi düzenlendi. 3 gün sürecek kampta 30 Kızılay gönüllüsüne afet malzemelerinin tanıtımı, çadır kurma, ormanlık alanda doğal afetlerde yapılması gerekenler anlatılıyor. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, afetlere karşı en iyi şekilde müdahale için Kızılay gönüllülerini eğittiklerini belirterek, “Bugün burada Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca düzenlenmiş olan 3 gün, 2 gecelik bir kamp programındayız. Gönüllülerimiz genç Kızılay ile birlikte afet liderlerimizi eğitiyoruz. Burada genç arkadaşlarımız, gönüllülerimiz, afet eğitimi alacaklar, afet teçhizatlarını tanıyacaklar. İlk yardım eğitimleri tertip edilecek ve arkadaşlarımıza çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Burada arkadaşlarımıza hiç unutamayacakları bir hafta sonu, kamp programı yaşatmış olacağız. Onursal başkanımız Cumhurbaşkanımız, gençlere ve gençliğe verdiği önemle, biz de ondan aldığımız ödevle 154 yıllık kurum hafızası ve kabiliyetimizle yeni nesillerin eğitimine çok önem veriyoruz. Afet liderlerimizi eğiterek topluma kazandırmış olacağız” dedi.

Amacın afetler esnasında profesyonel ekip yetiştirmek olduğunu söyleyen Göç, “Arkadaşlar burada aldıkları eğitimle öncü birliklere yardımcı olacak, lojistik destek sağlayacak. Burada gruplar halinde eğitilecekler. Afet, arama kurtarma, ilk yardım konusunda uzmanlaşmış bir kadro oluşacak” diye konuştu.

Göç, gerçekleşen kampta eğitimlerin yanı sıra sahipsiz hayvanlar için yapacakları beslenme odaklarını da sokaklara bırakacaklarını vurguladı.

Kızılay gönüllüsü Çağrı Yıldırım, kamp sayesinde birçok konuda bilgi aldıklarını dile getirerek, Kızılay’a teşekkür etti. Hiç unutulmayacak bir hafta sonu geçirdiklerini anlatan Yıldırım, afetlere karşı en iyi şekilde eğitildiklerini söyledi.