İstismara uğramamak için 30 kilo aldı

Eylem Erdem Uğurlu, 1978 yılında Mardin’de doğdu. 3 yaşındayken ailesi İstanbul’a taşındı. 5,5 yaşında ise komşularının istismarına uğradı. Ailesine anlatabildi, apartmanda bir kavga yaşandı. Ama komşuları dahil kimse inanmadı onlara. Küçük yaşta yaşadığı büyük travmaya rağmen hayata sıkı sıkı tutunmayı başardı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü birincilikle bitirdi. 22 yaşında yüksek lisans tez danışmanı olmasını istemek için gittiği profesörün tacizine uğradığında ise hayatı yeniden altüst oldu.

‘Kadın gibi görünmezsen bunlar başına gelmez’

Bilinçaltında yaşadıkları için kendini suçlayan Eylem Uğurlu yaşadıklarını şöyle açıklıyor:

“Başımıza acı şeyler geldiğinde bilinçaltı denen patronumuz başka kararlar alabiliyor. Benim bilinçaltım da ‘Kadın gibi görünmezsen bunlar başına gelmez’ kararı almış. Bunun için feminen giyinmeyi bıraktım, makyajı azalttım, hızla 30 kilo aldım.’’

Eylem Erdem Uğurlu, üniversitenin ardından bir süre banka, aracı kurum ve piyasa araştırma firmalarında çalıştı. Bu işi yapmak istemediğine karar verdi. Yaşadıklarını, duygularını en iyi müzikle anlatabiliyordu. 2003 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservaturarı Temel Bilimler bölümünü üçüncülükle tamamladı.

Cinsel istismar, yoğun bir suçluluk paketi bırakır

Terapiye başladıktan 5 sene sonra duygularını şarkı sözlerine döken Eylem Erdem Uğurlu, kendisiyle aynı travmayı yaşayan kadınlara ‘Susmayın, utanmayın’ demek için ‘Suçum Yok’ şarkısını yazdı. Uğurlu, şarkı yazma sürecini ise şöyle ifade ediyor:

“Cinsel istismar, yoğun bir suçluluk paketi bırakır hayata. Çocuk ya da yetişkin fark etmez. Başıma kötü bir şey geldi, demek ki kötü bir şey yaptım diye düşünür insan. 35 yaşında başladığım terapi yolculuğunda fark ettim, ben de yıllarca kendimi suçlamışım. Bu şarkıyla istedim ki benimle aynı travmaları yaşayan her kim olursa olsun suçlu olma hissinin bedelini yaşamasın.’”

Kendini kadınların ve çocukların yaralarını sarmaya adayan Eylem Erdem Uğurlu’nun çocuklar için yazdığı, “Hem büyüklere hem küçüklere, umuyorum ki hayat yolculuğunda düşe kalka ilerleyen herkese iyi gelecek.” dediği Yola Çıkmak kitabı da Nesin Yayınevi’nden çıktı.

Eylem Erdem Uğurlu sosyal medya hesaplarından, Youtube ve Spotify’dan hikayesini ve şarkılarını paylaşmaya, iyileştirici hikayelerini yazmaya devam ediyor.

Şarkı Sözü: Suçum Yok

Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem

Ah ne kolay yüklüyoruz hataları başkasına

Dönüpte hiç bakamıyoruz dürüstçe aynalara

Bir çocuğun ne suçu olabilir ki dünyada

Herkesi kendi gibi masum sanmaktan başka

Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem

Bir çocuğun çığlığı ne kadar uzaktan duyulur

Hele de o çığlığı içinden atıyorsa

Bir çocuğun acısı kaç yıl içinde durur

Hele de bu acı için kendini suçluyorsa

Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem...