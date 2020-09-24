İstismara uğramamak için 30 kilo aldı
Cinsel istismara uğrayan Eylem Erdem Uğurlu kendisiyle aynı acıyı yaşayan kadınlara destek olmak için şarkı yazdı: Suçum Yok...
Eylem Erdem Uğurlu, 1978 yılında Mardin’de doğdu. 3 yaşındayken ailesi İstanbul’a taşındı. 5,5 yaşında ise komşularının istismarına uğradı. Ailesine anlatabildi, apartmanda bir kavga yaşandı. Ama komşuları dahil kimse inanmadı onlara. Küçük yaşta yaşadığı büyük travmaya rağmen hayata sıkı sıkı tutunmayı başardı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü birincilikle bitirdi. 22 yaşında yüksek lisans tez danışmanı olmasını istemek için gittiği profesörün tacizine uğradığında ise hayatı yeniden altüst oldu.
‘Kadın gibi görünmezsen bunlar başına gelmez’
Bilinçaltında yaşadıkları için kendini suçlayan Eylem Uğurlu yaşadıklarını şöyle açıklıyor:
“Başımıza acı şeyler geldiğinde bilinçaltı denen patronumuz başka kararlar alabiliyor. Benim bilinçaltım da ‘Kadın gibi görünmezsen bunlar başına gelmez’ kararı almış. Bunun için feminen giyinmeyi bıraktım, makyajı azalttım, hızla 30 kilo aldım.’’
Eylem Erdem Uğurlu, üniversitenin ardından bir süre banka, aracı kurum ve piyasa araştırma firmalarında çalıştı. Bu işi yapmak istemediğine karar verdi. Yaşadıklarını, duygularını en iyi müzikle anlatabiliyordu. 2003 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservaturarı Temel Bilimler bölümünü üçüncülükle tamamladı.
Cinsel istismar, yoğun bir suçluluk paketi bırakır
Terapiye başladıktan 5 sene sonra duygularını şarkı sözlerine döken Eylem Erdem Uğurlu, kendisiyle aynı travmayı yaşayan kadınlara ‘Susmayın, utanmayın’ demek için ‘Suçum Yok’ şarkısını yazdı. Uğurlu, şarkı yazma sürecini ise şöyle ifade ediyor:
“Cinsel istismar, yoğun bir suçluluk paketi bırakır hayata. Çocuk ya da yetişkin fark etmez. Başıma kötü bir şey geldi, demek ki kötü bir şey yaptım diye düşünür insan. 35 yaşında başladığım terapi yolculuğunda fark ettim, ben de yıllarca kendimi suçlamışım. Bu şarkıyla istedim ki benimle aynı travmaları yaşayan her kim olursa olsun suçlu olma hissinin bedelini yaşamasın.’”
Kendini kadınların ve çocukların yaralarını sarmaya adayan Eylem Erdem Uğurlu’nun çocuklar için yazdığı, “Hem büyüklere hem küçüklere, umuyorum ki hayat yolculuğunda düşe kalka ilerleyen herkese iyi gelecek.” dediği Yola Çıkmak kitabı da Nesin Yayınevi’nden çıktı.
Eylem Erdem Uğurlu sosyal medya hesaplarından, Youtube ve Spotify’dan hikayesini ve şarkılarını paylaşmaya, iyileştirici hikayelerini yazmaya devam ediyor.
Şarkı Sözü: Suçum Yok
Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem
Ah ne kolay yüklüyoruz hataları başkasına
Dönüpte hiç bakamıyoruz dürüstçe aynalara
Bir çocuğun ne suçu olabilir ki dünyada
Herkesi kendi gibi masum sanmaktan başka
Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem
Bir çocuğun çığlığı ne kadar uzaktan duyulur
Hele de o çığlığı içinden atıyorsa
Bir çocuğun acısı kaç yıl içinde durur
Hele de bu acı için kendini suçluyorsa
Suçum yok biliyorum ama geç oldu öğrenmem...
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