İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Taksim İstiklal Caddesi’nde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 6 vatandaş için Taksim Camii’nde mevlit okutuldu.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedeneler için bugün Taksim Camii’nde mevlit okutuldu. Mevlit programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın yanı sıra şehit, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ölenler için Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi.