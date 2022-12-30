İstek üzerine ürettiği ürünler mobilya ustasının hayatını değiştirdi

Çankırı’da gelen talep üzerine ahşaptan çeşitli oyuncaklar ve konsept ürünler üretmeye başlayan mobilya ustası, taleplere yetişemez hale geldi. 81 ilden ürettiği ürünlere karşı yoğun ilgi gören ahşap ustası, birçok ülkeye de ürün göndermeye başladı.

Çankırı’da yaklaşık 15 yıl önce mobilya sektöründe çalışmaya başlayan Samet Yaman, 5 yıl önce gelen talep üzerine ahşaptan çeşitli ürünler üretmeye başladı. Yaman’ın ürettiği ürünler çevresinden yoğun ilgi görmeye başladı. Oluşan ilgi sonrasında ahşaptan çeşitli oyuncaklar ile çeşitli konsept ürünler üretmeye başlayan Yaman, kısa sürede taleplere yetişemez hale geldi. Türkiye’deki 81 ile ürettiği ürünleri gönderen Yaman, yurt dışına da ürün satmaya başladı.

"Avustralya, Almanya ve Kıbrıs gibi ülkelere ürün gönderdim"

Ahşaptan birçok ürün ürettiğini ifade eden Yaman, “5 yıl önce, ahşap oyuncak ve oymacılık işine istek üzerine yöneldim. At arabası, su kuyusu, ahşap araba, ahşap stantlar gibi birçok ürün yapmaktayım. Yaptığım bu ürünler yurt içinde ve yurt dışında yoğun talepler gördü. Yurt dışından, Avustralya, Almanya ve Kıbrıs gibi ülkelere ürün gönderdim. Yurtiçinde ise 81 ile ürün gönderiyorum. Yaptığım ürünlerde hep ağaç kullanmaktayım. Tabii ki hangi ağacın üstünü korursanız o ağacın hem ömrü uzun olur, hem de sağlıklı olur” dedi.