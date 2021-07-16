banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

İstanbul’un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu

Kocaeli’nin yaz tatili bölgesi olan Kandıra sahilleri, erkenden Kurban Bayramı tatiline çıkarak denizin tadını çıkarmak isteyenlerle tıklım tıklım doldu.

Haberde İnsan 16.07.2021, 14:56
İstanbul’un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu
banner502

Kocaeli’nin yaz tatili bölgesi olan Kandıra sahilleri, erkenden Kurban Bayramı tatiline çıkarak denizin tadını çıkarmak isteyenlerle tıklım tıklım doldu.

Kocaeli’nin Kandıra sahilleri, Kurban Bayramı tatiline erken çıkan vatandaşlarının akınına uğradı. 15 Temmuz tatilini hafta sonu ile birleştirerek erkenden bayram tatiline çıkan vatandaşlar, sıcak havalardan bunalınca kendini deniz kıyısına attı. İstanbul’a yakınlığı ile Marmara Bölgesi’ndeki tatilcilerin uğrak alanı haline gelen Kandıra sahilleri, bayram tatilcileri ile dolup taştı. 33 dereceye ulaşan sıcak havada güneşin ve kumun tadını çıkaran tatilciler, Karadeniz’in sularını kendilerini bırakarak serinlemeye çalıştı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501