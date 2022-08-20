İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu

Gümüşhane’de müteahhit İsmet Şişman, şehrin stresinden kurtulmak için Söğütağıl köyünde bulunan dağ eviyle evin karşısında bulunan 35 metre yüksekliğindeki kayayı asma köprüyle birleştirerek kendisine seyir terası yaptı. Şişman, seyir terası da dahil olmak üzere bütün arazisini ziyaretçilere açtı.

İstanbul’da yaşayan müteahhit İsmet Şişman, Gümüşhane’nin Söğütağıl köyünde bulunan 2160 rakımlı dağ evini ve arazisini ziyaretçilere açtı. Şişman ayrıca dağ evinin karşısında bulunan 35 metrelik kayayı asma köprüyle birleştirerek seyir terası oluşturdu. Arazisinde ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmesi için piknik alanları, mescit, cafe, misafirhane ve tandırhane de inşa eden Şişman, ziyaretçilerden hiçbir ücret talep etmiyor. Gurbetten Gümüşhane’de bulunan köylerine gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken 35 metre yüksekliğinde bir kayanın üzerinde yer alan seyir terasına ulaşmak için 40 metre uzunluğundaki köprüyü tamamen kendi imkanlarıyla inşa eden müteahhit İsmet Şişman, bir sonraki projesinde ise 200 metre uzunluğunda bir köprü inşa etmek istiyor.

“Burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz”

Dağ evinde kurduğu piknik ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere hoş bir vakit geçirmek niyetinde olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi İsmet Şişman (55), “53 yıl oldu Gümüşhane Söğütağıl köyünden gideli. İstanbul’da inşaat mühendisliği yaptığımızdan İstanbul’un stresi yoğun. Bu da bizi yorduğu için memleketimize yazları geri dönüyoruz. 2160 rakımlı dağ evimizde ilk önce bir çadır kurmakla başladık stres atmak için daha sonra ev yapma ihtiyacı duydum arazi de tapulu arazim olduğu için kendime bir ev altına da bir mescit yaptım. Aradan süre geçince insanlar burayı merak etmeye başladı ve daha çok ziyaretçi gelmeye başladı. Ziyaretçi gelmeye başlayınca piknik alanları yapmaya başladık. 3-4 tane piknik alanı, misafirhane ve tandırhane yaptık. Daha sonra bir asma köprü yaptık. Asma köprüden sonra da karşına bir cafe yaptık. İstanbul’dan burada köylerine gelenler hatta Trabzon’dan bile insanlar gelip burayı ziyaret ediyor. Ziyaretçilere hizmet etmeye çalışıyoruz, burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz. Buraya hem biz gelip İstanbul’un stresini atıyoruz hem de gelen misafirlerimize burada bir hoş piknik yaptırabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan sonra yapacağımız projemiz de yaptığımız mesire alanının üzerine bir 200 metrelik köprü düşünüyoruz. Şu anda proje aşamasında. Şu anki köprümüz 40 metre boyunda yerden 35 metre yüksekte. Bunu kendimiz yaptık” dedi.

“Buraya gelenler birkaç senelik gençleşir”

2160 rakımlı bölgede havanın çok temiz olduğunu söyleyen ve ziyaret için Kocaeli’den gelen Ahmet Sarı, “Kabaköy’dekiler böyle bir yerin olduğunu söylediler. Buradaki İsmet abinin kendisinin şahsi olarak yaptığını hiçbir ticari amaçlı değil, asma köprüler, temiz manzara. Buraya gelenler herhalde birkaç gün daha gelse bir kaç senelik gençleşir diyebilirim. Çok güzel temiz bir havası var. Bu asma köprüden geçip buraya çıktığın zaman bir tarafta Karadeniz’in yaylaları bir tarafta Gümüşhane’nin köyleri, Kale, Kelkit bütün dağlar mis gibi ben daha ne diyeyim. Hayranım yani. İlk defa geldim inşallah bunun devamı olur ve herkese tavsiye ederim. “diye konuştu.

Ziyaretçi Şükrü Mutlu da “Burayı duyduk, daha önce de geldik. Burayı bir abimiz yapmış, daha önce ev olarak kullanıyormuş. Sonradan asma köprü ve piknik alanları kurmuş. Çok güzel olmuş beğendik. Bir daha gelme arzusundayız. İlginç olan asma köprüsü, havası, yüksekliği böyle bir havayı hiçbir yerde bulamazsın. Buradan Gümüşhane’nin merkezine kadar neredeyse dağlarını görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.