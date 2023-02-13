İstanbul’dan Kahramanmaraşlı kıza duygulandıran mektup

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Elif Taş isimli kız çocuğunun kumbarasıyla birlikte depremzede akranına gönderdiği mektubun tesliminde duygulu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde binlerce insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Sultangazi ilçesi Malkoç mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Elif Taş adlı kız çocuğu da depremzedelere destek olmak için kumbarası ve bilezikleriyle birlikte bir de duygularını dile getirdiği bir mektubu gönderdi. Kumbarayı ve mektubu teslim alan Muş’un Varto Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ın Kullar köyünde yaşayan Melike isimli kız çocuğuna emaneti teslim etti. Mektubu okurken duygulanan depremzede kız, desteği için Elif Taş’a teşekkür etti.