İstanbul’da taksi şoföründen örnek davranış

Zeytinburnu’nda bir taksi sürücüsü aracında unutulan ve içerisinde yaklaşık 150 bin lira olan çanta buldu. Sahibinin izini sürerek örnek bir davranış sergileyerek çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Metin Güler, “Taksicileri kötülüyorlar. Kötü olan insan parayı teslim etmez. Bu da yanlış algılanmasın” dedi.

Zeytinburnu’nda bulunan bir taksi durağında taksi şoförlüğü yapan Metin Güler, bugün Aksaray’dan müşteri olarak aldığı Tacikistanlı turisti Güngören’e bıraktı. Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri araçta çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü çantayı kontrol ederek sahibine ulaşmaya çalıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunan taksici Metin Güler çantanın sahibini buldu. Tacikistanlı turist ile bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen taksi şoförü içerisinde yaklaşık 150 Bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

‘Taksicileri kötülüyorlar, kötü insan parayı teslim etmez’

Çantayı sahibine ulaştıran Taksi şoförü Metin Güler, “ Aksaray’dan yolcuyu aldım. Güngören’de bir adrese bıraktım. Arkadaş arkada çantayı unutmuş. Bu çantayı da daha sonra başka bir yolcu aldıktan sonra bana verdi. Bende aldım vatandaşlık görevi olarak emniyete götürdüm. Aynı zamanda 153 ekipleri araç sahibini aramış. Çanta bende, ben de zaten karakola gidip teslim edeceğimi söyledim. Arkadaşlarda daha sonra bana telefon açtılar. Ben gelip içerisinde para olan çantayı teslim ettim. İçerisinde 150 bin Liraya yakın bir meblağ var. Taksicileri kötülüyorlar. Kötü olan insan parayı teslim etmez. Bu da yanlış algılanmasın” dedi.

Takside unuttuğu ve içerisinde 150 bin lira olan çantasına kavuşan Tacikistanlı turist Muhammet Can Sattarov taksi sürücüsüne örnek davranışından dolayı teşekkür etti.