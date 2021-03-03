İstanbul’da öğrendiği gümüşçülük mesleğini memleketi Batman’da işsiz gençlere öğretiyor

Batman’ın Sason ilçesinde gümüş işlemeciliği atölyesi açan Ferhat Andık, İstanbul’da 20 yıl çalışarak öğrendiği mesleğini memleketinde yaşayan işsiz gençlere öğreterek meslek sahibi olmalarını sağlıyor.

Yılar önce yaşadığı Batman’ın Sason ilçesine bağlı Meşeli köyünden iş bulmak umuduyla İstanbul’a yerleşen gümüş işlemeciliği ustası Ferhan Andık, 20 yıl sonra memleketine dönerek Sason’da gümüş işletme atölyesi açtı. Atölyede kurs imkanı sunan Andık, işsiz gençlerin meslek sahibi olmasını sağladı. En büyük hayalinin İstanbul’da öğrendiği mesleğini ilçesindeki gençlere öğretmek olduğunu belirten Ferhan Andık, "Bu işi İstanbul’da öğrendim. Gümüş işlemeciliği işinde orada yaklaşık 20 yıl çalıştım. İşi öğrendikten sonra en büyük hayalim bu işi memleketim Sason’da yapmaktı. Çok şükür bunu başardım. Yaklaşık 1 yıldır bu işi burada yürütüyorum. Hem insanlarımız mesleği öğreniyor hem de bu meslek sayesinde gençlerimiz evine ekmek götürebiliyor" dedi.

"Ustamız bizlere iş olanağı sağlıyor"

Mesleği öğrenmek için kurslardan faydalandıklarını kaydeden kursiyerlerden Furkan Andık, "Burada gümüşçülük işini öğreniyoruz. Ustamız büyükşehirlerde öğrendiği mesleği buraya gelerek bizlere öğretiyor. Burada bana ve benim gibi genç arkadaşlarıma meslek sahibi olma imkanı sağlıyor. Ben kendime bir gelir kaynağı oluşturuyorum. Dışarıda yapacağımız herhangi bir mesleğimiz yoktu. Bu meslek bizlere bir atölye imkanı da sağlıyor. Biz bu mesleği öğrenerek kendimize iş imkanı, iş olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesleği öğrenip kendi işini kurmak isteyenlere devlet de destek sağlıyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden Mizgin Tekin de "kursa gümüşçülüğü öğrenmek için geldim. Ustamız bu işi İstanbul’da öğrendikten sonra gelip burada bizlere de öğretti. Öğrendiğimiz bu iş sayesinde meslek sahibi olarak, aile bütçemize katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Ferhat Gündoğdu da kursta gümüş işlemeciliği öğrendiğini söyledi. Gündoğdu, "Ustamız bizim gibi çırak olarak başlayıp ustası olduğu bu işi bizlere öğretiyor. İlerde bu mesleği iyice öğrenirsek biz de kendimize atölyeler açarak geçimimizi sağlayabilir" dedi.

Ebru Demir isimli kursiyer de "Ustamız İstanbul’dan gelerek bu mesleği bizlere öğretiyor. Bizde bu mesleği öğrenerek kendi işimizi kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Sason’da açılan gümüş atölyesinde işlenen ürünler başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde satılarak kursiyerlere ekonomik destek sağlanıyor.