İstanbul’da mobil uygulama sektörüne yeni bir isim daha katıldı

Mesai kavramını sevmeyen kişiler başta olmak üzere kullanıcıların çok seveceği uygulamalardan biri haline gelecek HemenHallet, İstanbul’da hizmet vermeye başladı.

Mobil uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Ertuğrul Tan, HemenHallet uygulamasını mesai kavramını sevmeyen kişileri düşünerek tasarladıklarını söyledi. Kullanıcıların, uygulama sayesinde mesai kavramına takılmadan ek iş yaparak gelir elde edebileceğini ifade eden Tan, "Uygulamada satışa çıkardığınız veya kiraladığınız eşyalardan kazandığınız tüm gelir size kalıyor. Uygulama sıfır komisyona sahip. Uygulama üzerinden eşya kiralama ya da satma işlemini yapacak kullanıcılara yüzde 100 kazanç imkanı sunuluyor. HemenHallet sayesinde evinizde veya işyerinizde pek de kullanmadığınızı fark ettiğiniz birçok eşyayı kiralayıp kazanç sağlayabilirsiniz" dedi.

"Uygulamada güvenli işlemi temel aldık"

Uygulamada güvenli işlemi temele aldıklarını aktaran Ertuğrul Tan, "Biliyorsunuz bu tarz uygulamalarda iş yapmak isteyen kişiler ya da hizmet talebinde bulunan kullanıcılar güvenlik sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Biz, alıcı ve satıcının hizmet konusunda anlaşmaları halinde iletişim bilgilerinin görünür olmasını sağlıyoruz. Bundaki temel amacımız ise alıcı ve satıcının güvenli hizmet almasını sağlamak. Uygulama ile gelir elde etmek isteyen kişilere ek iş fikirleri sunmayı amaçladık. Birçok insan hala mesai kavramına bağlı olarak çalışıyor. Fakat bizim uygulamamız, bu kavrama takılmadan iş yapılmasını olanaklı hale getiriyor. İnsanlar, yetkin oldukları alanlarda iş ilanı oluşturabilir, hizmet almak isteyen kişiler de bu iş ilanları üzerinden güvenli bir şekilde hizmet alabilir. İnsanlar, ek iş yapmak istediklerinde nereye başvurmaları gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Biz temel olarak bu kararsızlığı ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Hizmet veren ve hizmet alan tarafları aynı platform üzerinde buluşturarak en iyi hizmetin en kısa sürede alınabilmesini mümkün kılıyoruz. Böylelikle hizmet veren kişiler, ek gelir elde etme imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra çeşitli konularda güvenilir bir platform üzerinden hizmet almak isteyen kişiler de var olan ilanları değerlendirerek en uygun ve kaliteli hizmete kısa sürede ulaşabiliyor. Bu nedenle uygulama ile hizmet sektörüne yön vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.