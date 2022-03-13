İstanbul’da gençler karda halay çekti

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gençler karda halay çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar 3 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Dün gece de etkili olan kar yağışının tadını çocuklar ve gençler çıkardı. Sultangazi’de gece geç saatler olmasına rağmen birçok mahallede ellerine aldıkları poşetlerle sokağa dökülen çocuklar ve ebeveynleri, kar topu oynayıp kayarak karın tadını çıkarttı. Esentepe Mahallesi’nde ve bazı noktalarda ise bir grup genç kar üstünde müzik eşliğinde halay çekerek eğlendiler. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde ise karda gençler Balkan havası oynadılar. Gençlerin eğlenceli anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.