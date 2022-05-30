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İstanbul Valisi Yerlikaya’nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşinin anne annesi 95 yaşındaki Şemsi Taşcıkara, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 30.05.2022, 13:39
İstanbul Valisi Yerlikaya’nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşinin anne annesi 95 yaşındaki Şemsi Taşcıkara, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın anne annesi Şemsi Taşcıkara yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Şemsi Taşcıkara için Kilis Merkez Çekmeceli Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanında defin edildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kilis il protokolü ile hayıtın kaybeden Şemsi Taşcıkara’nın yakınları katıldı.

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