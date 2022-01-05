İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı

İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 2021 yılında 14 bin 820 adli işlem yapıldı. Havalimanı adliye uygulamasının yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanlığınca vatandaşların hukuk güvenliğini ve itibarını korumaya yönelik reform adımları, adalete erişimi ve güveni güçlendiriyor. Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin bir birimi olan İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde mahkemeler, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Yılda milyonlarca yerli ve yabancı yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki adliyede, savcılık 10 Şubat 2020 tarihinden itibaren, 21 ve 22. Asliye Ceza Mahkemeleri 24 Temmuz 2020’den bu yana faaliyet gösteriyor.

Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Ayrıca havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlanıyor. Bu işlemlerin havaalanında yapılmasıyla yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor.

"2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açılacak"

Hizmetin verilmeye başlandığı 11 Şubat 2020’den itibaren İstanbul Havalimanında toplam 14 bin 820 işlem gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamanın diğer havalimanlarına da kurulması için Adalet Bakanlığınca çalışmalar devam ediyor. Özellikle yurt dışına çıkışlarının yoğun olduğu diğer havaalanlarında da bu uygulamayı hayata geçirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayarak, “2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir adliye kuracağız” bilgisini paylaşmıştı.