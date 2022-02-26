İspir’de kurtuluşa halaylı kutlama tepki topladı

Erzurum’un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü halaylarla kutlandı. Ukrayna’da binlerce kadın ve çocuğun bombalara maruz kaldığı süreçte yapılan halaylı kutlama tepki çekti.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlamalara, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un organize ettiği konser programında sahne alan sanatçılar protokol ile sahnede, vatandaşlar ise salonda halay çekerek eğlendi.

Geçmişte İspir’de yapılan kurtuluş etkinliklerinin aksine konser programı ile yapılan kutlama etkinliği Ukrayna savaşı sürecinde bir çok kesimin tepkisine neden oldu. Çocukların kadınların bomba ve füzeler altında yaşam mücadelesi verdiği süreçte tüm dünya büyük bir üzüntü yaşarken İspir’de yapılan halaylı kutlama tepki topladı. Başkan Ahmet Coşkun’a tepki gösteren vatandaşlar daha bilinçli programlarla kurtuluş etkinliklerinin yapılabileceğini dile getirdi.