İspir Kuru fasulye ve kültür festivali açılışı Erzurum’dan yapıldı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Erzurumlular Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivali öncesi Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanında festivalin tanıtım programı gerçekleştirildi.

İstanbul’da ki şölenin adresi ise 05 Şubat Pazar günü, Ümraniye olacak. 1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivalinin açılışı 25 metrelik kadayıf dolması ile gerçekleşecek.

Lezzetiyle dünyaya nam salan İspir Fasülyesi tüm bereketiyle festival kapsamında 2 ton dağıtılacak ve meşhur kadayıf dolması da vatandaşlara ikram edilecek.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Çok güzel bir mekanda, çok güzel bir etkinlik içerisindeyiz. İspir fasulyesi de Dünya’da, bırakın Türkiye’yi Dünya’da çok meşhur bir tattır. Fasulye denince Amerika, Avrupa filan bazen akla gelen yerler vardır ama biz artık Türkiye’de ve Dünya’nın birçok yerinde İspir Fasulyesinin artık tercih edilen bir lezzet olduğunu gördük. İspir Fasulyesini bu anlamda yedi düvelde İstanbul başta olmak üzere tanıtıyoruz. Haftaya Ümraniye’de olacağız. Ümraniye’de İspir Fasulyesini tanıtıyor olacağız” dedi.

Ümraniye Erzurumlular Dernek Başkanı Erdal Yavuz; ise açıklamasında “1’inci İspir kuru fasulye festivali 5 Şubat’ta Ümraniye’de olacak ve onun öncesinde memleketimizde bunun bir lansmanını gerçekleştirdik. 2 ton İspir fasulyemizi temin ettik, orada 5 Şubat’ta bütün halkımıza dağılmış olacak. Ümraniye’de biz 4 Şubat’ta Ümraniye meydanda öncelikle lansmanımız olacak, orada bir de rekor denemesi yapmış olacağız şimdiye kadar hiç denenmedi 25 metre uzunluğunda tek kadayıf dolması kızartacağız ve halkımıza ikram etmiş olacağız. Yöresel üründen ziyade orada kültürümüzü de tanıtacağız” diye konuştu.