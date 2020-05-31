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Isparta’nın Hayır Bahçesi’nde tüm ürünler ücretsiz

ISPARTA’NIN SAV BELDESİ’NDE YAŞAYAN İBRAHİM ÇAKMAKÇI, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREREK, 5 BİN METREKARE ALANDA HAYIR BAHÇESİ OLUŞTURDU.

Isparta’nın Hayır Bahçesi’nde tüm ürünler ücretsiz

ISPARTA’NIN SAV BELDESİ’NDE YAŞAYAN İBRAHİM ÇAKMAKÇI, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREREK, 5 BİN METREKARE ALANDA HAYIR BAHÇESİ OLUŞTURDU.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:49
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Isparta’nın Hayır Bahçesi’nde tüm ürünler ücretsiz

Isparta’nın Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, 5 bin metrekare alanda Hayır Bahçesi oluşturdu. Çakmakçı, bahçede ürettiği ürünleri gelen misafirlerine ücretsiz olarak ikram ediyor.

Sav beldesinde yaşayan 79 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, çocukluk hayalinden yola çıkarak 1995 yılında 5 bin metrekarelik alanda bahçe oluşturmaya başladı. Çakmakçı’nın diktiği fidanlar büyüyerek meyve vermeye başladı. Erikten kiraza, cennet elmasından çileğe kadar birçok ürün yetiştiren Çakmakçı, bu ürünleri bahçesini gezmeye gelen misafirlerine ücretsiz olarak ikram ediyor.

“Herkese bu bahçedeki ürünler nasip olsun istiyorum”

Bahçesinde kiraz, cennet elması, nar ve erik ağaçları bulunduğunu ifade eden İbrahim Çakmakçı, “2 bin 500 kök de çileğim var. Burası halkın bahçesi. Gelen misafirlere ürünlerimizi ikram ediyorum. Herkese bu bahçedeki ürünler nasip olsun istiyorum. Bahçemiz Isparta, Türkiye ve dünyaya açık bir bahçe” dedi.

“Herkes gelsin, midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun”

Önceki yıllarda yurt dışı ve farklı illerden birçok kişiyi bahçesinde ağırladığını ifade eden Çakmakçı, korona virüs salgını nedeniyle bu sene misafirlerinin çok fazla gelemediğini söyledi. Isparta’dan ve farklı yerlerden gelenleri bahçesine davet etmeye çalıştığını kaydeden Çakmakçı, “Tüm Türkiye’yi bu bahçemize davet ediyorum. Herkes gelsin, midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun” dedi.

“Yaklaşık 9 ayımı bu bahçede geçiriyorum”

Oluşturduğu Hayır Bahçesi’nde yetiştirdiği ürünlere özel bayramlar kutladıklarını belirten İbrahim Çakmakçı, “20 Haziran’dan sonraki ilk pazar gününde kiraz bayramı yapıyoruz. Yaz ortasında çilek, Kasım ayında da cennet elması bayramı yapıyoruz. Ben yaklaşık 9 ayımı bu bahçede geçiriyorum. Gelenlere o dönem ne varsa yedirmeye çalışıyorum. Hiç kimseden yardım ve ücret almıyorum. Bütün misafirlerimiz bahçemize gelsinler, bahçemizi görsünler, yesinler, içsinler. Ben sadece bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

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