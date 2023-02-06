Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7’lik deprem sonrası Ispartalı vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi’nde yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7’lik deprem sonrası Ispartalı vatandaşlar depremzedelere destek amaçlı Kaymakkapı Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi’nde yoğunluk oluşturdu. Deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için bağış yapmaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kan bağışı sırasında özellikle gençleri kan bağışına davet eden Dursun Darı, “Önce Türk milletinin başı sağolsun ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşları kan bağışına davet ediyorum bilhassa gençlerimizi. Vatandaşlarımızın kan bağışı ve maddi olarak destek olmalarını rica ediyorum” dedi.

Destek amaçlı gelen bir başka vatandaş Nurettin Ayaz ise “Kızılay kan merkezi önünde halkımız duyarlılığını göstererek başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm doğu ve güneydoğu illerinde ihtiyaç olan türlü kan grubu için burada bağış kuyruğuna girmişler. Bu nedenle halkımız bu duyarlılıkla bir nebze olsun görev yapabilme, halklarına, insanlarına vatandaşlarına veya tanıdıklarının bir nebze acılarını dindirebilmek için şuan buradalar. Malum Türkiye’nin seksen bir ilinde bu tür bağışlar oluyor. Bildiğimiz kadarıyla giyim, yiyeceklere büyük ihtiyaç var. Sobalara, battaniyelere ihtiyaç olduğu söyleniyor. Halkımızın bu duyarlılığına teşekkür ederiz. İnşallah bu tür felaketler bir daha görülmez” şeklinde konuştu.