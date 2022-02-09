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Isparta’da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Isparta’da demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haberde İnsan 09.02.2022, 13:12
Isparta’da demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsünde karşıdan karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Uğraşlar sonucunda kurtarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavisi için barınağa götürüldü.