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Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti

Isparta’da yaşayan Alman uyruklu 28 yaşındaki Jessica Pekbaş, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğü’nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadına, Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Haberde İnsan 07.07.2021, 15:17
Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti

Isparta’da yaşayan Alman uyruklu 28 yaşındaki Jessica Pekbaş, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğü’nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadına, Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Almanya’da tanıştığı Deniz Bekir Pekbaş ile evlenen Jessica Pekbaş, geçen yıl Eylül ayında Türkiye’ye dönerek, Isparta’ya yerleşti. Esnaflığa başlayan eşiyle birlikte hayatını Isparta’da sürdüren Jessica Pekbaş, İl Müftülüğü ’ne başvurarak, Müslüman olmak için dilekçe verdi. İl Müftü Yardımcısı Halil Taş’ın huzurunda kelime-i şehadet getiren Pekbaş, Müslüman oldu. Yapılan ihtida merasiminden sonra Sahra Sare ismini alan Jessica Pekbaş’a İl Müftü Yardımcısı Taş tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İhtida merasiminin sonunda duygulandığı görülen Sahra Sare, kendi isteğiyle Müslüman olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
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