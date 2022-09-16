İSO’nun duayen Başkanlarından Hüsamettin Kavi Vefat Etti

“İSO Meclisi’nde, Yönetim Kurulu’nda ve İSO Meclisi Başkanlık Divanı’nda uzun yıllar birlikte çalıştığım, örnek insanlığıyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle, sanayi ve İSO aşkıyla, beyefendi ve sakin üslubu ile gerek benim gerekse odamızın değerlerine değer katan bir Başkanımı, bir ağabeyimi kaybettim. Acımız ve kaybımız büyük. İSO onun için her zaman bir sorumluluk ve meşguliyet alanıydı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın da kurucuları arasında olan ve ilk Başkanlığını yapan Kavi, eğitime son derece önem veren bir sanayici olarak her zaman bizlere rehberlik etmişti. Bugün odamızın mesleki eğitim konusundaki çalışmaları onun vizyonunu da kapsayacak şekilde sürüyor. Hiçbir zaman unutmadan hatıralarını yaşatmaya gayret edeceğiz. Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.”

Merhum Hüsamettin Kavi için cenaze töreni öncesinde İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda bir anma toplantısı da düzenlenecek.

İSO’da YK Başkanlığı ve Meclis başkanlığı yaptı

İş dünyasında başta İSO olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan, çok sayıda şirketin yönetiminde bulunan Hüsamettin Kavi, 1950 yılında İstanbul’da doğdu.

Kavi, İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında askerliğini tamamladı ve üç yıl profesyonel olarak inşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra Zeki Kavi tarafından kurulan Kavi Kablo şirketinde uzun yıllar çalıştı. Şirkette 1989 yılında 39 yaşında getirildiği genel müdürlük görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

1987 yılında girdiği İSO meclisinde 1991- 1993 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hüsamettin Kavi, 1993’ten 2001 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası başkanlığını yürüttü. 2001 2009 yılları arasında da Meclis başkanlığı yaptı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), Kavi’nin yönetimde bulunduğu dönemde, Kavi ve yönetimin yoğun gayretleri ile kurulmuştu.

Hüsamettin Kavi, Mayıs 2022 yılında İSO Sanayi Dergisi’nin 70. Yıl Özel Sayısına verdiği röportajda İSO’daki görev yolculuğunu şöyle anlatmıştı:

“1987 yılında meclis üyesi olduğum İSO’da Başkan Memduh Hacıoğlu'nun davetiyle 1991 yılında yönetim kuruluna girdim. 1993 yılına gelindiğinde ise yönetim kurulu, görevi devretme kararı aldı. Memduh Başkan benim başkanlık görevine oturmamı istiyordu. Ancak tabii ki başkanlık seçimle yapılıyordu ve Meclis Üyeleri bu görüşe katılıyorlar mıydı, bilmiyordum. O yıllarda 43 yaşındayım, başkanlık için hem deneyimli hem de gençtim. Çeşitli toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdim. Meclis üyelerine kendimi anlattım. Tabii öncelikle başkanlık konusunu içselleştirdim, bu görevi yapabilir miyim diye kendimi sorguladım. İSO bir kurumdur ve buranın bir yönetim kurulu olması gerekir. Kurul demek, bir takım çalışması demektir. Oluşturacağınız ekiple başarılı olma şansımız nedir, bunun cevabını bilmek lazım. Dolayısıyla başkanlık teklifine aklım yatmıştı, zaten yönetim kurulu üyesiydim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı tanıyordum ve çoğu benim yaşımdaydı. Netice itibarıyla biz bu göreve talip olduk, Meclis de uygundur dedi, seçti bizi, göreve başladık.”

İşte bu başlangıç ile birlikte Hüsamettin Kavi’nin 18 Yılı İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 8 yıl da Meclis Başkanlığının yolculuğu başlamıştı.

İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kuruluna Başkanlık etti

İş dünyasında çok aktif bir isim olarak anılan Hüsamettin Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkan yardımcılığı görevini üslendi. 1990-2004 yılları arasında DEİK’te Polonya ve Slovakya iş konseylerinde eş başkanlık yapan Kavi, 1990-94 arasında 4 yıl İKV yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Kavi, 1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlendi.

2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer alan Kavi, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’nun başkanlığını da yürüttü. Kavi ayrıca 2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin şirketin yönetim kurulu başkanlığını üslendi. Bemka, inşaat, tekstil, eğitim alanlarına da yatırımlar yaptı. Kavi, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.